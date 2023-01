02/01/2023 18:15:00

Si è svolta domenica 1° Gennaio 2023 una manifestazione di promozione turistica denominata: "Sicilia un'estate lunga tutto l'anno", presso la spiaggia della Scala dei Turchi, nel Comune di Realmonte.



L'evento è consistito in un bagno collettivo di inizio anno ed in un giro intorno la Scala dei Turchi con i SUP.

La manifestazione è stata organizzata da Mareamico Agrigento, dalla Costa del Mito e da Sanleone surf tribe, con la collaborazione del Comune di Realmonte.