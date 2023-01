Ritardo di cinque ore del Trapani - Forlì, passeggero rimborsato con 250 euro 

02/01/2023 20:57:00

Un passeggero del volo Trapani Forlì, operato da Aeroitalia, ha ricevuto un rimborso di 250 euro, a causa dell'enorme ritardo del suo volo.

Il volo Aeroitalia Trapani Forlì ha portato infatti un ritardo di quasi cinque ore, cambiando tutti i piani previsti in precedenza.

Anziché atterrare alle 10:10, come previsto, il volo è giunto all’aeroporto di Forlì solamente alle 14:53. Un ritardo di quasi cinque ore per un cittadino ravennate, avvenuto il 22 luglio scorso, che ha portato non pochi disagi a lui e ad altri passeggeri del volo.

Sulla questione è intervenuto il Giudice di Pace di Trapani, che, pochi giorni fa, ha condannato Aeroitalia al pagamento di 250 euro nei confronti del passeggero.