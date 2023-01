I fatti del 12 Gennaio: gli aerei bloccati in America, Meloni e le accise, soldi per fermare i migranti

12/01/2023 06:50:00

Vediamo insieme i principali fatti di oggi, 12 Gennaio 2023, in Italia e nel mondo.

• Negli Stati Uniti c’è stato blocco del traffico aereo senza precedenti. Un guasto a un software ha fermato i voli in partenza per sette ore. Le cause del malfunzionamento sono ignote

• Giorgia Meloni difende la decisione di non rinnovare il taglio delle accise sui carburanti: «È una scelta di giustizia sociale». Come reagiranno gli italiani?





• Il governo ha deciso di replicare il modello Libia: per fermare i migranti, pagheremo fior di quattrini ai Paesi di partenza. Nel frattempo, in Sudan, l’Interpol ha arrestato un superboss eritreo che negli anni ha fatto arrivare in Europa centinaia di migliaia di clandestini

• Le primarie del Pd si terranno il 26 febbraio. Ci sarà il voto online, ma solo per disabili, malati e per chi abita all’estero (e servirà lo spid)

• Secondo i cinesi «Putin è pazzo». A Pechino di lui non ci si fida più. Lo rivela un’inchiesta del Financial Times

• A Soledar si combatte ancora. Il gruppo Wagner annuncia la presa della città, ma il governo ucraino smentisce. Kiev teme che i bielorussi attacchino da nord

• Il generale Gerasimov è il nuovo capo dell’operazione militare speciale. Sostituirà Surovikin, che diventa il suo vice

• Mattarella ha ricevuto il nuovo ambasciatore iraniano e ha espresso tutta la sua indignazione per la repressione. L'incontro è durato pochissimo

• Il presidente Lula ha esonerato i vertici delle forze di sicurezza di Brasilia. Sono sospettati di connivenza con i bolsonaristi

• In Germania la polizia ha tentato di sgomberare gli edifici occupati dagli ambientalisti nella cittadina di Luetzerath, dove deve sorgere una miniera. Gli attivisti hanno tirato contro di loro uova e molotov

• A Parigi, un uomo di 31 anni di origini algerine ha ferito sei persone in una stazione. Per fermarlo alcuni poliziotti fuori servizio gli hanno sparato addosso. È grave

• I ribelli del Tigrai hanno consegnato le armi all’esercito regolare. È il primo passo verso la pace nel Corno d’Africa

• L’Oms ha annunciato che l’epidemia di ebola in Uganda è ufficialmente finita

• Malasanità: a Roma una donna di 27 anni è morta di meningite batterica (era andata in ospedale per 7 volte prima che le venisse diagnosticata), a Novi Ligure una signora è morta due ore dopo essere stata dimessa da un ospedale, in provincia di Torino una paziente è morta in ospedale dopo essere caduta dal lettino

• Neanche il giudice di Napoli ha convalidato l’arresto per l’ultrà fermato per gli scontri sull’A1. Intanto il ministro Piantedosi promette misure più restrittive e chiede la collaborazione dei vertici del calcio italiano

• In Puglia è stata scoperta un’associazione a delinquere specializzata in diplomi falsi. Sono coinvolte una trentina di persone, tra cui un ex deputato

• Pietro Beccari, già presidente e ceo di Dior, è diventato il primo dirigente italiano ad assumere le redini di Louis Vuitton

• The Fabelmans di Steven Spielberg e Gli spiriti dell’isola di Martin McDonagh sono i film più premiati ai Golden Globe

• Ieri sera a San Siro il Torino ha battuto il Milan per 1 a 0 ai supplementari. Andrà ai quarti di Coppa Italia

• È morto Jeff Beck, chitarrista britannico, uno dei pionieri della chitarra rock-blues. Se l’è portato via una meningite batterica improvvisa. Aveva 78 anni

Titoli

Corriere della Sera: Benzina, il caso delle accise

la Repubblica: Accise, le bugie di Meloni

La Stampa: Accise, Meloni si arrende: «Impossibile tagliarle»

Il Sole 24 Ore: Il 110% chiude l’anno a 82 miliardi

Avvenire: Stretta alla cinghia

Il Messaggero: Mattarella: indignato per la repressione in Iran

Il Giornale: Guerra sulla benzina

Leggo: Boom di bronchiti tra i bimbi

Qn: Benzina, Meloni alla guerra delle accise

Il Fatto: Armi, accise e poltrone: FI e Lega provocano Meloni

Libero: Fermate i sindaci dem / A trenta all’ora si muore di più

La Verità: Delinquenti subito liberi / La Cartabia è un problema

Il Mattino: Iran, linea dura del Quirinale

il Quotidiano del Sud: Il risveglio dell’Europa e la buccia di banana italiana

il manifesto: Diritti MINORI

Domani: Meloni toglie fondi alla natalità per pagare i consulenti del governo