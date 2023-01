Trapani, al "Don Bosco" una tavola rotonda sul tema della "comunità energetica"

13/01/2023 06:35:00

Dalle ore 17:00, presso il Cine-Teatro “Don Bosco” dell’Oratorio Salesiano di Trapani in Via G. B. Fardella, si svolgerà una tavola rotonda dal titolo “Vivere l’energia con al centro il cittadino: comunità energetica”. Promotrice dell’iniziativa è stata l’A.P.S. “Don Bosco con i Giovani” che da anni si spende per la cittadinanza, con attività di volontariato, seguendo lo stile educativo di Don Bosco.

L’evento, ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini ai temi ambientali, ma soprattutto informarli e formarli sull’autoconsumo di energia rinnovabile e sulla strategia per favorire la transizione ecologica e quindi all’indipendenza energetica. Come posso i cittadini contribuire da protagonisti per il raggiungimento di questi obiettivi e di come formare una comunità energetica.

Saranno diversi coloro che animeranno la conferenza che avrà inizio con i consueti saluti istituzionali del Vescovo della Diocesi di Trapani, Monsignor Pietro Maria Fragnelli e del Sindaco del capoluogo, Giacomo Tranchida. Seguirà la proiezione di un contributo video del Professor Leonardo Becchetti, insegnante di Economia Politica all’Università di Roma Tor Vergata e membro del Comitato Scientifico della 49 esima settimana sociale di Taranto.

Successivamente, Giuseppe Virzì (responsabile delle attività sociali dell’A.P.S. “Don Bosco con i giovani”, introdurrà la conferenza. Il direttore dell’Ufficio della Pastorale e Sociale del Lavoro della Diocesi di Trapani, Gino Gandolfo, modererà poi gli interventi dell’ingegnere Andrea Greco; dell’Assessora alle politiche comunitarie e i programmi di sviluppo territoriale del Comune di Trapani, Andreana Patti; del presidente dell’ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Trapani, Gildo La Barbera; dell’Ingegnere Responsabile dell’energia e clima di Legambiente Sicilia, Anita Astuto e dell’avvocato tributarista dello “Studio Legale Tributario Augugliaro”, Massimiliano Augugliaro.

L’iniziativa ha trovato la collaborazione della Diocesi di Trapani, tramite l’Ufficio della Pastorale sociale e del lavoro, di Legambiente Trapani, del Movimento Cristiano dei Lavoratori di Trapani, di Confartigianato, della Coldiretti e del Kiwanis di Trapani.