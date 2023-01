I fatti del 20 Gennaio: Messina Denaro, sciopero dei benzinai, le proteste in Francia

20/01/2023 07:01:00

Vediamo i principali fatti di oggi, 20 Gennaio 2023, in Italia e nel mondo.

• In uno dei covi di Matteo Messina Denaro è stato trovato un taccuino in cui il boss aveva annotato nomi, numeri di telefono e somme di denaro. Si tratta della sua rete di fiancheggiatori?

• A Castelvetrano, paese natale del boss, hanno organizzato un corteo contro la mafia. Si sono presentati solo in 24

• Convalidato l’arresto di Giovanni Luppino, l’autista del boss. Durante l’interrogatorio ha detto che non sapeva che il suo amico fosse Matteo Messina Denaro, lui lo conosceva come il signor Franco

• Il governo vuole rendere perseguibili d’ufficio i reati in cui ricorre l’aggravante per mafia e terrorismo (per correggere le falle lasciate dalla riforma Cartabia). Nel frattempo, alla Camera, è andato in scena un grande duello tra il ministro Nordio e i 5 Stelle

• I benzinai sciopereranno contro il decreto trasparenza il 25 e il 26 gennaio. Saranno coinvolti anche i gestori self-service

• Pare che Angelucci, dopo Libero e il Giornale, voglia comprarsi anche La Verità. Una mossa che sarebbe legata alla conquista della Regione Lombardia da parte di Fratelli d’Italia

• Greta Thunberg, dalla miniera di Lützerath, dove ha rischiato di farsi arrestare, è arrivata a Davos e ha tenuto un comizio

• Ai funerali di Gina Lollobrigida c’erano la Venier, la Bouchet, la Meloni e anche i bersaglieri. All’ex marito spagnolo, hanno gridato «vergogna! vergogna!»

• A Fasano, in Puglia, si è celebrato il funerale del piccolo Nicolò, il bimbo di 15 mesi morto per aver ingerito un tappo. Accanto alla piccola bara, c’erano 22 palloncini bianchi

• A Roma una donna di 38 anni è morta cadendo per sei piani nell’androne delle scale del suo palazzo. Si è buttata? O qualcuno l’ha spinta?

• A Rovigo un nonno di 84 anni è stato condannato a cinque anni di carcere per aver molestato e abusato della nipote (che oggi ha 16 anni)

• Eva KailÄ« rimarrà in carcere per almeno un altro mese, i giudici hanno respinto la richiesta di mandarla ai domiciliari. Il suo avvocato parla di «torture»

• Zelens’kyj chiede armi: teme che in primavera ci saranno scontri durissimi. La Germania tentenna

• Putin è vivo o morto? Alla provocazione di Zelens’kyj, il portavoce del Cremlino risponde che non solo è vivo ma che s’è fatto anche il solito bagno nelle acque gelate per l’Epifania. Quest’anno però senza farsi fotografare…

• Gli Stati Uniti hanno raggiunto questa notte il tetto del debito federale, fissato dal Congresso, nel 2021, a circa 31.400 miliardi di dollari. Il dipartimento del Tesoro dovrà quindi ricorrere a misure straordinarie per evitare il default

• La premier della Nuova Zelanda Jacinda Ardern s’è dimessa. Dice di non aver più le energie per governare. Ora vuole pensare a sposarsi e dedicare del tempo a sua figlia

• Un milione di francesi è sceso in piazza per protestare contro l’innalzamento da 62 a 64 anni dell’età pensionabile voluto dal presidente Macron. Scontri

• Il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez hanno siglato un trattato di amicizia tra i due Paesi ieri mattina a Barcellona

• Alec Baldwin sarà incriminato per omicidio colposo per la morte di Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia a cui aveva sparato con una pistola di scena durante le riprese del film Rust

• Plusvalenze, oggi l’Appello decide se riaprire il processo per Juve, Sampdoria, Genoa, Pisa, Parma, Empoli e Pescara

• Ieri si giocavano gli ottavi di Coppa Italia. Juventus Monza è finita 2 a 1 (con un gran gol di Federico Chiesa), Atalanta – Spezia 5 a 2, Lazio – Bologna 1 a 0

• È morto David Crosby, chitarrista californiano, stella del rock ‘n roll. Aveva 81 anni. Era malato da tempo

• Se ne è andato anche Empio Malara, architetto, nato a Cosenza, milanese d’adozione. Il suo sogno era riaprire i Navigli. Aveva 90 anni

Titoli

Corriere della Sera: Tesoro, cambio ai vertici

la Repubblica: Il governo diviso su Nordio

La Stampa: Nordio attacca le procure / Meloni: basta liti con i pm

Il Sole 24 Ore: Lagarde: avanti sui tassi, Borse giù

Avvenire: Pensioni al bivio

Il Messaggero: «Intercettazioni, ecco le regole»

Il Giornale: Tutti gli orrori delle intercettazioni

Qn: Ira dei benzinai, sciopero anche dei self

Leggo: Senza pace

Il Fatto: Attacca i pm antimafia / Firmiamo per cacciarlo

Libero: Conte paga a Grillo il reddito di cittadinanza

La Verità: Moderna: avevamo il vaccino prima che ci fosse il Covid

Il Mattino: Pensioni, il doppio allarme

il Quotidiano del Sud: Parlare poco, agire molto

il manifesto: Tutta un’altra quota

Domani: Tutti parlano della bidella e nessuno dei bassi salari mangiati dall’inflazione