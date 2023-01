I fatti del 31 Gennaio: Cospito resta al 41bis, le motivazioni sulla Juve, le indagini su Mmd

31/01/2023 06:47:00

Vediamo quali sono i principali fatti in Italia e nel mondo di oggi, 31 Gennaio 2023, e i titoli dei quotidiani.

• L’anarchico Alfredo Cospito è stato trasferito nel carcere di Opera per aver le cure adeguate. Per lui resta il regime del 41 bis. A Milano due auto della polizia locale sono state date alle fiamme con una molotov

• Pubblicate le motivazioni della sentenza sulle plusvalenze dalla Juventus. Nelle 36 pagine si legge di «illeciti gravi, ripetuti e prolungati»

• Indagati Maria e Francesco Mesi. L’ex fidanzata di Messina Denaro e suo fratello sono accusati di aver favorito la latitanza del boss

• La premier Meloni ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Hanno parlato di migranti, di imprese e di Ucraina

• Secondo Boris Johnson Putin avrebbe minacciato di lanciare un missile a Londra. Mosca smentisce tutto: «È una menzogna»

• Polonia e Francia aprono alla possibilità di inviare caccia a Kiev. Berlino la esclude. L’Ucraina chiede un sottomarino. La Russia s’infuria.

• Bombardate le regioni di Donetsk, Kherson, Kharkiv, Sumy, Mykolaiv, ÄŒernihiv, Zaporižžja, Dnipropetrovsk e Luhan’sk. I morti sono cinque

• Il raid in Iran non è stato rivendicato. Mosca lo condanna duramente. Blinken, in visita in Medioriente, ricorda che «tutte le opzioni sono sul tavolo per impedirgli di ottenere l’arma nucleare». Il segretario Usa chiede anche una de-escalation delle tensioni tra Israele e Palestina

• Attentato in Pakistan. Un kamikaze del gruppo terroristico Tehrik I Taliban s’è fatto esplodere in una moschea uccidendo 61 persone

• Oggi il Papa va in Congo. Venerdì sarà in Sud Sudan. Dice di non aver paura degli attacchi dei guerriglieri, «solo delle zanzare»

• In Australia è stata persa una minuscola capsula radioattiva. Può essere pericolosissima

• Con soli tre voti favorevoli il Cda della Rai approva il budget di Carlo Fuortes

• Poste, nei comuni con meno di 15mila abitanti arrivano gli sportelli unici. Rilasceranno anche le carte d’identità

• Nicolò Zaniolo, minacciato di morte dai tifosi della Roma, se ne va alla Spezia. Dal suo profilo social toglie la descrizione «Football player AS Roma». A Trigoria sono furiosi

• Cristiano Ronaldo non segna. I supporters dell’Al-Nassr calpestano la sua maglia

• Udinese-Verona, posticipo di Serie A, è finita 1 a 1

Titoli

Corriere della Sera: Cospito trasferito, resta al 41bis

la Repubblica: Cospito: via tutti i 41bis

La Stampa: Cospito trasferito a Milano. Nordio: non revoco il 41bis

Il Sole 24 Ore: Gdf, sotto tiro bonus e partite IVA

Avvenire: Persona e princìpi

Il Messaggero: «In Italia servizi uguali per tutti»

Il Giornale: Anarchici all’angolo

Leggo: C’è poste per tutti

Qn: Cospito trasferito, ma resta al 41 bis

Il Fatto: Il governo in Europa dice sì al Reddito e in Italia lo toglie

Libero: Tutti i crimini del bombarolo che fa la vittima

La Verità: Le nostre aziende continuano a fare affari con la Russia

Il Mattino: Meloni: vogliamo l’Italia unita

il Quotidiano del Sud: Si decide tutto su governance e Sud

il manifesto: Anarcord

Domani: Meloni è pronta a lasciar morire in carcere l’anarchico Cospito