19/05/2024 10:32:00

E' caccia al ladro con il bambino ad Alcamo. Un uomo assieme ad un bambino di circa otto anni - potrebbe essere il figlio - sono stati i protagonisti di un furto all'interno del ristorante giapponese Gohan di Alcamo.

A denunciare quanto accaduto i titolari del ristorante che, tramite le videocamere di sorveglianza si sono accorti che l'uomo in compagnia del piccolo, si trovava al bancone della cassa del locale, ad un certo punto il bambino prende qualcosa, si allontana velocemente e sale in auto, una Mercedes grigia. Poco dopo esce anche l'uomo, sale in macchina e si allontana velocemente.

Le forze dell'ordine, tramite le immagini registrate dalle telecamere, indagano per cercare di risalire all'identità dell'uomo. Stanno attenzionando in particolar modo l'auto con la quale l'uomo e il bambino si sono allontanati dopo aver messo a segno il colpo.