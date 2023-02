A Buseto Palizzolo la Masterclass di tromba del maestro Gabriele Cassone 

01/02/2023 16:25:00

Si è conclusa domenica sera, con il concerto finale, la Masterclass di Tromba organizzata dall'associazione musicale "Giacomo Candela" e tenuta dal M° Gabriele Cassone nei giorni 27-28-29 gennaio a Buseto Palizzolo, presso i locali della scuola di musica Diapason.

La Masterclass ha visto protagonisti 10 allievi provenienti da tutta la Sicilia, i quali hanno potuto confrontarsi e migliorarsi sotto la guida del M° Cassone, che ricordiamo essere uno dei trombettisti più affermati, riconosciuto in tutto il mondo ed esibitosi come solista nei maggiori teatri planetari: Concertgebouw di Amsterdam, Cité de la Musique di Parigi, Scala di Milano, Mozarteum di Salisburgo, Carnegie Hall di New York, Queen Elizabeth Hall a Londra e Wiener Konzerthaus. In carriera ha pubblicato più di 20 CD, con brani dal repertorio barocco fino al contemporaneo.

Tre giornate vissute intensamente da tutti i partecipanti che, con grandissima attenzione ed entusiasmo, si sono cimentati in sessioni di Warm Up, lezioni di gruppo ed individuali, con esecuzione di brani del repertorio solistico, tra i più difficili per Tromba ed Orchestra/Pianoforte, e di passi orchestrali operistici e sinfonici.

Particolarmente apprezzato anche il corso teorico/pratico sulla consapevolezza corporea ed efficienza mentale per una miglior prestazione strumentale basato, su esercizi di bioenergetica, focusing, esercizi somatici e meditazioni attive aperto a tutti i musicisti e tenuto dal M° Cassone nella mattinata di domenica.

Il concerto finale, organizzato con la collaborazione dell'associazione Amici della Musica di Trapani, si è svolto domenica pomeriggio presso la Chiesa di Sant'Alberto a Trapani. Oltre agli allievi in formazioni varie, ha visto esibirsi anche il Maestro Carmelo Fede, già 1a Tromba dell'Orchestra del Teatro Massimo “V. Bellini” di Catania, e lo stesso M° Cassone, con un percorso musicale che andava dalla tromba naturale alla tromba a chiavi, fino ad arrivare alla tromba moderna. Ha suscitato particolare gradimento il bis concesso dal M° Cassone, che ha eseguito le celebri variazioni sul tema del Carnevale di Venezia.