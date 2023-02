Sud chiama Nord, venerdì tappa a Trapani per la campagna di tesseramento

01/02/2023 20:00:00

Sud chiama Nord farà tappa a Trapani venerdì 3 febbraio per la campagna di tesseramento al movimento. Dopo Catania ed Enna il prossimo fine settimana sarà la volta di Trapani e Palermo. L'appuntamento è venerdì alle ore 10:00 al FronteVilla Caffè e Cucina per un incontro con la stampa.

"Sarà l'occasione, spiega il coordinatore Danilo Lo Giudice, per illustrare gli obiettivi del movimento anche in vista delle prossime elezioni amministrative che riguardano diversi comuni della provincia. Abbiamo la necessità, prosegue Lo Giudice, di tracciare le linee guida per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al nostro movimento e che condividono la nostra azione politica".

Nel pomeriggio invece è prevista un'assemblea alle ore 17:30 presso l' hotel Punta Tipa con i tesserati e simpatizzanti nel corso della quale verranno illustrate le modalità di tesseramento.

All'incontro sarà presente una delegazione della deputazione regionale di Sicilia Vera e Sud chiama Nord per un confronto sull'attività parlamentare e sui prossimi obiettivi.

Sabato 04 febbraio invece Sud chiama Nord sarà a Palermo. È prevista una conferenza stampa alle ore 10:00 presso il bar Sicilia, via Sicilia 37. Seguirà alle ore 16.30 l'assemblea al Best western Cavalieri Hotel.