I Salesiani a Trapani, una casa per i giovani talenti

03/02/2023 06:00:00

L’ Oratorio Salesiano di Trapani ha una storia importante nel territorio trapanese. Da decenni, infatti, tantissimi giovani trapanesi, di generazioni diverse, sono cresciuti con il sistema educativo Salesiano. Molti dei nostri genitori e addirittura nonni, portano nel cuore pezzi di gioventù legati a ricordi sportivi, sentimentali o semplicemente di qualche sacerdote particolarmente amorevole.

I Salesiani a Trapani sono stati e continuano ad essere una presenza importante. Nata come congregazione religiosa, istituita dal sacerdote torinese Don Giovanni Bosco in onore di San Francesco di Sales, nella seconda metà dell’ottocento, oggi conta moltissime case sparse in tutto il mondo. Nel capoluogo trapanese, la presenza dei religiosi salesiani manca ormai in pianta stabile da più di 15 anni, ma la presenza del carisma salesiano continua a vivere grazie alla presenza dei laici cooperatori che animano ancora oggi le attività dell’Oratorio.

Un luogo di aggregazione che ha svolto negli anni una funzione sociale importante e proprio in occasione dei 100 anni della posa della prima pietra della parrocchia annessa all’Oratorio, vuole ribadire con i suoi numerosi volontari, l’azione educativa che svolge per i giovani della città.

In occasione di questi festeggiamenti di un secolo di presenza parrocchiale in città, avrà luogo, sabato 4 febbraio dalle ore 16:00, presso gli ambienti dell’Oratorio, “Il festival del talento”. L'iniziativa, promossa dall'Aps “Don bosco con i giovani” di Trapani, punta a valorizzare i giovani talenti del territorio nelle arti performative, che vanno dalla danza, al canto, dalla recitazione alla musica.

Le iscrizioni ai laboratori artistici, saranno aperte fino al giorno stesso della manifestazione e si può partecipare chiamando il numero presente in locandina.

Abbiamo intervistato il responsabile delle attività sociali dell'Oratorio Giuseppe Virzì, che ci spiega lo spirito dell'iniziativa e lo scopo dell'evento.

Iniziative di promozione culturale come questa, non possono che fare bene ai nostri talentuosi ragazzi, che necessitano, forse oggi più che mai, di spazi a loro dedicati per sperimentare la bellezza della socialità, del gioco e delle arti.