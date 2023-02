Il trapanese Daniele Giancontieri partecipa all'Open World Cocktail Competition

04/02/2023 10:57:00

Il Bar Manager Daniele Giancontieri del locale "SeiGradi" di Trapani sarà fra i partecipanti Italiani all'Open World Cocktail Competition. La sua ricetta è stata selezionata fra le migliori dei barman siciliani dal presidente Cernigliaro e dal direttore del concorso Franco Cruder. Adesso Daniele si prepararerà per questa competizione, per la prima volta in Sicilia, a Palermo.

"Cosmorouge" è il drink con il quale Daniele Giancontieri gareggerà e questi sono gli ingredienti di Cosmorouge:

Bitter Borbone 20 ml; Vossia limoncello 15 ml; Sweet e sour 15 ml; Top di spuntante siciliano amuni’.

Servito in coppetta ghiacciata. Abbianato al food pairing di sushi, meat di manzo ragusano e cipolla croccante.

Il concorso è riservato a tutti i barman/barlady associati alle varie associazioni di categoria nazionali, a tutti i barman associati e non a livello internazionale e a tutti gli operatori del beverage miscelato.

Non possono partecipare alla competizione gli organizzatori di Expocook, organizzatori del “OWCC” nonchè i membri del consiglio di A.B.S. Professional. Il concorso si svolgerà presso l’ENTE FIERA DEL MEDITERRANEO in Via Anwar Sadat, 13 a Palermo, il giorno 08 marzo 2023 alle ore 14.00 con ritrovo concorrenti in office. Alla finale del “OWCC” accederanno il numero massimo di 50 concorrenti.