Immigrazione irregolare, la Squadra Mobile di Trapani ne arresta 14 

04/02/2023 13:32:00

Nell’ambito delle attività connesse al contrasto dell’immigrazione clandestina, gli operatori della Squadra Mobile della Questura di Trapani, hanno tratto in arresto, negli ultimi giorni, 14 cittadini stranieri.

In particolare, queste persone, di nazionalità tunisina (alcuni dei quali rintracciati e soccorsi a largo delle coste di trapanesi), erano tutte destinatare di divieto di reingresso nel territorio nazionale.

Gli agenti della Polizia di Stato, al termine di procedure di identificazione che la Questura definisce in una nota "estenuanti" li hanno individuati nonostante i numerosi alias forniti, sottoponendoli poi all'arresto.

Per alcuni di loro è stato in seguito disposto il trattenimento presso il C.P.R. di Contrada Milo, in attesa dell’esecuzione dei provvedimenti di espulsione. Uno aveva anche una condanna per reati contro il patrimonio a Torino.