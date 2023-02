Trapani, il Comune finalmente ripara strade e marciapiedi

04/02/2023 19:05:00

A Trapani il Comune ripara 200 buche in strade e marciapiedi.

Nei mesi scorsi, infatti, è stato pianificato "un programma generale di manutenzione stradale e marciapiedi, da attuarsi col superamento della stagione delle piogge", fa sapere il Comune, anche se è ancora inverno.

Il coordinamento degli interventi, alcuni a carico del comune ed altri da parte di vari Enti ed aziende, è stato posto in essere dal Dirigente Ing. Amenta. Sono state raccolte anche le segnalazioni provenienti dagli uffici (URP, LL.PP., Prot. Civile) e dai cittadini, "che si ringrazia per la collaborazione al pari esortandoli per una migliore mappatura e più puntuale azione d’intervento".

In prima battuta, si procederà con la scarificazione stradale su estesi tratti ammalorati o interessati dal passaggio della fibra mentre su altri si procederà con una bonifica puntuale, ma sempre con asfalto a caldo. A seguire, ed in caso di pericolo incombente, si procederà anche con la manutenzione straordinaria di estesi tratti di marciapiedi, compresi quelli interessati dal dannoso movimento di radici come in via Salemi e Virgilio, ma anche di altre vie alberate nonché di piazza Senatore Grammatico, "frutto d'inopportune scelte arboree del passato". I lavori sono iniziati nei giorni scorsi e proseguiranno per diverse settimane, previsti circa 200 interventi.