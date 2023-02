05/02/2023 07:33:00

Sette, dieci gradi in meno. Comincia oggi in Sicilia la settimana più fredda di tutto l'inverno, con temperature in picchiata, e il maltempo atteso per mercoledì.

Sulla nostra regione ci attendiamo valori termici fino a -4/-6°C sui settori settentrionali tirrenici e quelli più orientali, mentre qualche grado in più è atteso nei settori più occidentali e meridionali. Ci sarà una tesa ventilazione settentrionale, ed un brusco calo termico specie a partire dal pomeriggio di oggi seppur senza fenomeni atmosferici di rilievo.

Da mercoledì è atteso un periodo di maltempo "piuttosto intenso". Le temperature rimarranno basse fino a metà febbraio.