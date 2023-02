Marsala, Fratelli d'Italia ha messo in Finaziaria all'Ars un emendamento per il kite

05/02/2023 12:19:00

Nella Finanziaria di mance e mancette approvata in commissione all'Ars, e che da domani dovrebbe approdare in assemblea, c'è anche spazio per le richieste di Fratelli d'Italia, che ha inserito un emendamento per finanziare il kite surf a Marsala.

Il gruppo consiliare Fratelli d’Italia di Marsala, composto dal capogruppo Lele Pugliese e Giancarlo Bonomo, ha posto all’attenzione del governo regionale il Festival del kitesurf evento che, ormai da qualche anno, permette a Marsala di essere meta di migliaia di turisti.

“Il nostro compito è quello di batterci e farci promotori di tutte quelle iniziative che possono, creano economia per il territorio e benefici per i diversi operatori del settore. Questo vuol dire fare squadra, lavorare in sinergia con il Governo Regionale e Nazionale per ottenere risultati per la nostra città”, dichiarano i due rappresentanti di FdI.

La proposta dei consiglieri è stata accolta con interesse dall’On. Nicola Catania, il quale ha presentato un emendamento approvato in Commissione bilancio all’Ars, col quale è stata inserita la somma di 50 mila euro nella legge Finanziaria per l’iniziativa “Kitesurf festival” che potrà sviluppare all’interno del suo programma la tappa Europea che si terrà nel mese di Luglio 2023.