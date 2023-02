Marsala, una colata di cemento per gli alberi di via Scipione L'Africano 

06/02/2023 09:36:00

Ci risiamo, a Marsala qualcuno ha qualche grosso problema con le piante e con il verde, non si capisce il motivo, ma alcuni alberi di via Scipione l'Africano sono stati coperti alla loro base da una colata di cemento.

Nei giorni scorsi sono stati effettuati dei lavori di riparazione in strada, che da qualche giorno è chiusa al traffico, e incomprensibilmente, in concomitanza con questi lavori effettuato i lavori, sono stati cementificati alcuni alberi nei pressi del civico 45. Come è possibile che ciò accada, chi deve controllare questi lavori che giustificazione può dare a quanto accaduto.

A denunciare su Facebook quanto accaduto e a sollecitare un immediato intervento per togliere quel cemento dagli alberi e Lillo Badalucco.