06/02/2023 19:15:00

Qualcuno vuole comprare gli ex locali della Finanza a Campobello di Mazara?

L’Amministrazione comunale infatti mette in vendita l’immobile comunale ex “caserma della Guardia di Finanza”, in via 8 Marzo, con accesso in piazza Favoroso a Tre Fontane.

Sul sito istituzionale del Comune, sono stati pubblicati l’avviso e la modulistica per presentare le offerte di partecipazione all’asta per la vendita del bene, il cui importo a base d’asta ammonta a 250mila euro.

L’immobile, in disuso da anni, ma in buono stato, ha una superficie di 165 metri quadri più 262 metri quadri di area libera esterna e rientra tra i beni del “Piano di alienazione dei beni immobili di proprietà del Comune”.

La vendita del fabbricato sarà effettuata mediante asta pubblica con il metodo delle offerte in aumento sul prezzo a base d'asta indicato.

Per la partecipazione all'asta, gli interessati dovranno inviare l’apposita istanza all’ufficio di Protocollo del Comune, sito in via Mare n.2, entro le ore 13 del 22 marzo 2023.

Sul plico, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, deve essere apposta la seguente dicitura: “Non aprire al protocollo. Contiene offerta per acquisto immobile sito in Tre Fontane”.

La busta non dovrà contenere l'indicazione del mittente.

Per la visione dell’immobile è possibile contattare il segretario generale del Comune, dott. Livio Elia Maggio, ai seguenti recapiti:

email: segretariogenerale@comune.campobellodimazara.tp.it;

telefono ufficio: 0924933202.