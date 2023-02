La GesanCom Fly Volley gioca una buona partita ma perde contro VolleyRò

06/02/2023 08:00:00

Sconfitta casalinga, nella prima giornata di ritorno del Campionato serie B1 di Volley femminile, per la GesanCom Fly Volley Marsala che perde 0-3 per mano del VolleyRò Casal dè Pazzi Roma in un match difficile che si è dimostrato complicato dai primi istanti di gioco per le libellule biancoazzurre di Coach Gaspare Viselli.

Parte male il primo set con le ospiti che si portano in vantaggio fino ad un +6 che la dice lunga sulle qualità del team romano. Le lilibetane, nel finale, riusciranno a recuperare fino al pareggio riuscendo anche a passare avanti, ma la maggiore vena realizzativa delle ospiti ed un punto dubbio concesso dagli arbitri al VolleyRò, chiuderà il parziale sul 26/28. Il secondo ed il terzo set saranno dei parziali fotocopia, con Capitan Chiara Scirè e compagne a recuperare nel punteggio con giocate ben orchestrate in tutti i fondamentali di gioco, ma con le ospiti che con dei piccoli allunghi chiuderanno i giochi entrambi per 20/25.

E’ indubbio che la Fly Volley ha incontrato un grande roster che primeggia in classifica al terzo posto ad un solo punto dal secondo, il team lilibetano, se vorrà sollevarsi in classifica, dovrà vincere quegli scontri diretti che consentiranno di mantenere la distanza dalle inseguitrici. E adesso testa alla traferta di Arzano che guarda tutte le contendenti dall’alto della classifica, altro match difficile che bisogna affrontare con la proverbiale determinazione della Fly.

Nota positiva, visto l’orario di inizio della sfida, la folta presenza di pubblico al PalaBellina, che con il proprio tifo ha scaldato tutto l’ambiente sostenendo le libellule biancoazzurre durante tutto il corso del match ed applaudendo sentitamente al termine del minuto di silenzio in ricordo della scomparsa di Giovanni Fasulo, grande amico del Volley lilibetano.

Tabellino:

GesanCom Fly Volley Marsala: Spanò 9,Caserta 8, Scirè 12, Simoncini 3, Pirrone 6, Gasparroni 8, Modena (L), Li Muli 0, De Marco 0, Antico ne, Fiorini ne, De Vita ne. Allenatore: Gaspare Viselli.

VolleyRò Casal dè Pazzi Roma: Atamah 6, Del Freo 9, Esposito 10, Allaoui 3, Franceschini 7, Ndoye 7, Cavalieri (L), Cherubini 0, Ribechi 0, Camerini 0, Martinelli 0, Antonucci ne. Allenatore: Andrea Ebana.

Arbitri: Sig Giovanni La Mantia e Sig.ra Flavia Caltagirone.