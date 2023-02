  Contributi per le imprese artigiane, CIFA  plaude al governo regionale

09/02/2023 00:00:00

“Accogliamo con grande soddisfazione e plaudiamo l’iniziativa del Governo regionale, ed in particolare dell’Assessore Tamajo, che viene incontro, dando loro una concreta boccata di ossigeno, alle imprese artigiane che rappresentano un importante volano dell’economia siciliana”.

Questo quanto sottolineato dal Presidente di C.I.F.A. Sicilia, dott. Fabio Virdi, e dal Presidente di C.I.F.A. Trapani, dott. Gaspare Ingargiola, che hanno partecipato, a seguito di una convocazione da parte dell’Assessore regionale alle Attività Produttive, on. Edy Tamajo, alla presentazione, a Palermo, presso la sala riunioni dello stesso Assessorato regionale, delle nuove misure per il sostegno alle imprese artigiane siciliane. Così come previsto dalla legge nazionale 949/52, si tratta di contributi in conto interessi e in conto capitale su risorse, vincolate al settore dell’artigianato, e messe a disposizione dallo Stato, per oltre 37 milioni di euro; un fondo estendibile fino a circa 60 milioni di euro.

Ad illustrare operativamente la misura, attesa da circa una decina di anni dallo stesso comparto, è stato il Dirigente generale del Dipartimento Attività Produttive, Carmelo Frittitta. Attraverso le Associazioni di Categoria, le imprese artigiane potranno presentare le richieste di contributi a fondo perduto per investimenti (acquisto immobili, attrezzature, macchinari, software etc.) e per scorte e materie prime; il procedimento valutativo a sportello consentirà di potere accogliere tutte le richieste di finanziamento fino ad esaurimento dei fondi. Per quanto riguarda CIFA Sicilia ad occuparsi dell’istruzione delle pratiche delle imprese è stata incaricata la sezione di Trapani guidata dal dott. Ingargiola dopo la stipula di una convenzione con la Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane (CRIAS).

L’Assessorato Attività Produttive nei prossimi giorni, accolte le proposte da parte delle Associazioni di categoria convocate, pubblicherà il relativo avviso pubblico. Nel corso del suo intervento presso l’Assessorato, il Presidente regionale di CIFA, Fabio Virdi, dopo aver portato i saluti della Confederazione e del suo Presidente nazionale, Andrea Cafà, ha auspicato “la predisposizione nell’ambito della stessa misura di strumenti atti ad evitare l’incumulabilità degli aiuti di Stato (vedi credito d’imposta e aiuti 4.0) e l’aumento della quota capitale degli investimenti proiettandola ad una percentuale non inferiore al 15%”.