Calcio, Bulgarella ha comprato la Lucchese

10/02/2023 08:11:00

L'imprenditore trapanese Andrea Bulgarella è il nuovo azionista di maggioranza della Lucchese, la storica squadra di calcio di Lucca, che milita in serie C.

Il definitivo passaggio di proprietà verrà formalizzato nel mese di aprile. Intanto, completata la due diligence sui conti della squadra rossonera, il Gruppo Bulgarella ha assicurato le risorse economiche necessarie per portare a termine il campionato. Fino ad allora non vi saranno cambiamenti in riferimento alla governance e all’assetto tecnico della Lucchese.

Questo il comunicato ufficiale della società: "Andrea Bulgarella diventa azionista di maggioranza della Lucchese 1905. Ad accoglierlo al Museo Rossonero il Sindaco di Lucca Mario Pardini, gli assessori Barsanti e Buchignani ed il capo gabinetto Placido oltre naturalmente a tanti tifosi. Bulgarella entra nella società rossonera, dove rimaranno anche gli attuali soci. Confermato naturalmente anche il main sponsor Apige Smart con il suo amministratore Davide Cavalli. BENVENUTO ANDREA BULGARELLA NELLA FAMIGLIA ROSSONERA".

Ieri, quando è arrivata l’ufficialità, i tifosi hanno iniziato ad accorrere allo stadio Porta Elisa, dove, poco prima delle 18,30 ha fatto il suo ingresso Andrea Bulgarella: assiepato da una folla di supporters rossoneri e accolto dai vertici della società, insieme al sindaco Mario Pardini e agli assessori Fabio Barsanti e Nicola Buchignani, l’imprenditore alberghiero si è accomodato al posto centrale della tavolata di un’affollatissima sala stampa e ha subito stupito tutti parlando di sogni per la Lucchese, da portare in alto, e futuro, per la società che intende rilanciare: “Questo – ha subito detto – è il momento di sognare. Siamo all’inizio di un percorso per il quale abbiamo firmato un contratto e preso degli impegni precisi. In questa fase ci affiancheremo alla vecchia compagine societaria. Ma voglio ribadire: sono un sognatore nella vita e nello sport. E per sognare bisogna crederci e fare di tutto perché i nostri sogni si realizzano”.

L’acquisizione della Lucchese non è la prima mossa di Andrea Bulgarella nel mondo sportivo: negli anni Novanta ha rilevato il Trapani calcio da un fallimento, portandolo dalle Eccellenze sino in C, sfiorando la serie B. E' stato anche patron del Pisa.

Il Gruppo Bulgarella Holding, presieduto da Andrea Bulgarella, ha un portfolio di 30 alberghi di proprietà di categoria 4 e 5 stelle distribuiti in cinque regioni italiane (Sicilia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Liguria) per un totale di 2.450 camere, con un valore patrimoniale di circa 350 milioni di euro. Al portafoglio alberghiero si aggiungono altri immobili ad uso commerciale, residenziale e turistico.