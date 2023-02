La Sicilia colpita dal maltempo. Allerta gialla in provincia di Trapani

10/02/2023 06:00:00

Pioggia con rischio temporali oggi in provincia di Trapani dove la protezione civile regionale ha previsto l'allerta meteo gialla. Sono giorni di intenso maltempo in Sicilia, soprattutto nel versante orientale. Anche oggi, venerdì 10 febbraio, è allerta rossa in alcune zone della Sicilia orientale, come le province di Siracusa e Ragusa.

Allerta meteo gialla invece in provincia di Trapani, i comuni hanno allertato i Coc, i centri operativi comunali.

Queste le previsioni.

Venerdì 10 Febbraio: giornata caratterizzata da rovesci piovosi e schiarite, minima 8°C, massima 11°C. Nel dettaglio: pioggia continua al mattino, pioggia alternata a schiarite al pomeriggio, nuvolosità innocua alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 11°C, la minima di 8°C alle ore 2, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 1110m alle ore 7 e la quota neve minima sarà 520m alle ore 7. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio molto forti provenienti da Nord-Est con intensità compresa tra 62 e 68km/h, forti da Nord-Est alla sera con intensità tra 34km/h e 41km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 7 e sarà di 2470m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 2.5, corrispondente a 529W/mq.

Sabato 11 Febbraio: generali condizioni di cielo poco nuvoloso, temperatura minima di 8°C e massima di 13°C. Entrando nel dettaglio, avremo cielo poco nuvoloso al mattino, nubi sparse di passaggio al pomeriggio, cielo poco nuvoloso o velato alla sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 13°C, la minima di 8°C alle ore 23. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord-Nord-Est con intensità di circa 17km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Nord con intensità di circa 21km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 4.1, corrispondente a 671W/mq.