I fatti del 13 Febbraio: flop affluenza alle Regionali, Berlusconi contro Meloni, Cospito in ospedale 

13/02/2023 06:46:00

Vediamo i principali fatti di oggi, 13 Gennaio 2023, ed i titoli dei giornali.

• Alle regionali in Lombardia e nel Lazio crollo dell’affluenza, alle 19 di ieri solo uno su quattro era andato a votare. I seggi chiudono oggi alle 15

• Berlusconi, a sparigliare: «Da premier non avrei mai parlato con Zelens’kyj. La devastazione dell’Ucraina è colpa sua, non doveva attaccare le repubbliche del Donbass». Palazzo Chigi si affretta a diramare una nota: «Il nostro sostegno all’Ucraina è saldo e convinto»

• Alfredo Cospito è stato trasferito in ospedale, rischia un edema e l’arresto cardiaco. La procura della Cassazione ha chiesto la revoca del 41-bis per l’anarchico

• I morti accertati nel terremoto in Turchia sono saliti a 33 mila. Un bambino di sette mesi salvo dopo 140 ore sotto le macerie

• Gli Stati Uniti hanno abbattuto un altro oggetto volante non identificato, che sorvolava lo Yukon. È il terzo caso del genere in pochi giorni

• I cinesi dicono che anche loro hanno trovato un pallone spia sul loro territorio. Da Taiwan fanno sapere che loro, di palloni spia cinesi, ne hanno decine

• Marco Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo. La premier Meloni è furiosa con Fuortes e i vertici Rai per il caso della foto di Donzelli strappata da Fedez in diretta tv

• La città di Bakhmut è circondata dai russi, ucraini sono pronti a ripiegare

• Ci sono stati nuovi scontri a fuoco tra israeliani e palestinesi in Cisgiordania. È morto un ragazzino palestinese di 14 anni

• Il cardinale Krajewski ha offerto un pomeriggio al circo a 2000 profughi, poveri, carcerati, senzatetto, etc. Nello spettacolo degli elefanti si è esibito lui stesso

• In Nicaragua un vescovo anti-governativo è stato condannato a 26 anni e 4 mesi di carcere. Francesco all’Angelus ha chiesto ai fedeli di pregare per lui

• A Berlino, città storicamente di sinistra, i conservatori della CDU sono il primo partito. Grande smacco per il cancelliere Scholz

• Nikos Christodoulides, candidato indipendente di centrodestra, ha vinto le elezioni presidenziali a Cipro

• È clinicamente morto il caporalmaggiore dell’esercito Danilo Lucente Pipitone, massacrato a Centocelle, forse in un tentativo di rapina. Ne parliamo qui.

• Due transgender indiani, un uomo che si sente donna e una donna che si sente uomo, hanno dato alla luce un bambino

• Nella ventiduesima giornata di Serie A la Juventus supera 1-0 la Fiorentina, il Monza s’impone sul campo del Bologna. Il Napoli batte la Cremonese 3 a 0. Pareggio per 2-2 tra Udinese e Sassuolo

• Jannik Sinner vince a Montpellier il suo settimo titolo Atp e sale al quattordicesimo posto in classifica

• L’Italia di rugby è stata battuta 31-14 dall’Inghilterra nella seconda giornata del Sei Nazioni

Titoli

Corriere della Sera: Zelensky, Berluconi attacca

la Repubblica: Berlusconi contro Meloni su Zelensky e Rai

La Stampa: Berlusconi parla, Meloni trema

Il Sole 24 Ore: Fisco e immobili. Superbonus, sconti e cessioni ancora senza via d’uscita

Il Messaggero: Roma, militare ucciso a pugni per la strada

Il Giornale: Paghiamo 1,7 milioni per vedere il «Rai pride»

Leggo: Sanremo boom, anche di polemiche

Il Fatto: Sanremo lo guarda il 66% / Alle regionali vota il 25%

Libero: Inquinano il Festival e poi fanno le vittime

La Verità: Si inventano il complotto per tenersi la Rai

Il Mattino: Berlusconi attacca Zelensky

il Quotidiano del Sud: Svegliate la bella addormentata sace

Domani: L’ombra dei colonnelli di FdI sulle regionali