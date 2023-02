Sicilia, incidente nella notte. Ragazzo trovato morto all'alba

19/02/2023 12:46:00

Un ragazzo di 26 anni di Aragona, Raimondo Giglia, è morto in un incidente stradale. Il giovane era alla guida di una Fiat Panda che si è ribaltata lungo viale Mediterraneo, nella zona industriale fra Agrigento-Favara ed Aragona.

Raimondo Giglia era un ragazzo molto conosciuto, apprezzato e stimato. È stato trovato morto solo questa mattina da un passante che vedendo l'auto ribaltata ha chiamato il 118. Il giovane aragonese pare che fosse stato sbalzato fuori dall'abitacolo.

Il giovane è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" dove i medici non hanno potuto far altro che accertare la morte.

Sul posto dell’incidente sono giunti i carabinieri. Non è chiaro quando si sia verificato l'incidente stradale, verosimilmente nella notte. Non è chiaro se il giovane fosse ancora vivo e se soccorso in tempo avrebbe potuto salvarsi.