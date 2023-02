23/02/2023 13:24:00

Gli immobili dello Iacp di Trapani cadono a pezzi.

Dopo il crollo di parte del soffitto di un locale di viale Puglia, nel popolare rione Fontanelle Sud, un altro caso. Questa volta nel quartiere Sant'Alberto nella zona dove insiste il centro dedicato a Nino Via.

A cedere il cornicione di un palazzo. Per fortuna al momento del dissesto nessuno transitava per la strada. Scattato l'allarme sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere calcinacci e intonaci pericolanti.

Pare che nei giorni scorsi, gli inquilini avessero segnalato all'Istituto autonomo per le case popolari del capoluogo alcuni piccoli cedimenti. Un segnale al quale non è stata data la giusta rilevanza?

Sta di fatto che il nuovo cedimento pone l'accento sulle condizioni in cui versano molti alloggi popolari in balia del degrado, dell'incuria e dell'abbandono. Per fortuna che i due crolli, nel giro di pochi giorni, non hanno fatto né vittime né feriti. Ma la fortuna chiaramente non va sfidata.