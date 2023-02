Da Starbucks il caffè con ... l'olio d'oliva di Partanna 

26/02/2023 20:12:00

Il caffè di Starbucks incontra l’olio extravergine d’oliva di Partanna, in provincia di Trapani. Il singolare connubio è la fonte di ispirazione per la nuova linea di prodotti: Oleato.

Le proposte di Oleato sono state presentate in anteprima in Italia: disponibili nelle caffetterie del nostro Paese già dal 22 febbraio 2023, verranno lanciati in mercati selezionati in tutto il mondo, nel corso del prossimo anno. La linea di bevande unisce il caffè arabica Starbucks, infuso con un cucchiaio di olio extravergine di oliva Partanna, spremuto a freddo.

L’ispirazione arriva proprio da una vacanza in Sicilia, come ha raccontato Howard Schultz, amministratore delegato di Starbucks: “Oleato ci ha aperto gli occhi su nuove possibilità e su un modo rivoluzionario di gustare il nostro caffè quotidiano”. La continua ricerca di idee per l’azienda ha rivelato un’usanza che esiste da generazioni in Italia: un cucchiaino di olio extravergine d’oliva come rituale di benessere.

Nel 2021, in Sicilia, Schultz ha incontrato Tommaso Asaro, produttore d’olio e proprietario dell’Oleificio Asaro di Partanna, nella valle del Belice, in provincia di Trapani. Asaro è anche presidente della United Olive Oil Import corporation di New York, la società che fornisce olio extravergine a Starbucks.

È nata così una miscela di olio extravergine con olive mediterranee, tra cui la celebre Nocellara del Belice. Questa miscela si abbina al caffè Starbucks, che viene infuso nella bevanda.

“Durante la creazione delle bevande, siamo stati ispirati dalla ricca storia e dalle storie di origine del caffè e dell’olio d’oliva, due degli ingredienti più trascendenti della natura”, ha spiegato Amy Dilger, principale sviluppatore di bevande per Starbucks.

“Una cosa speciale delle olive di Partanna è il sapore unico di nocciola e leggermente dolce: richiama la morbidezza di un caramello burroso, è un complemento naturale al nostro caffè”, ha aggiunto.