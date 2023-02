Sulla strada della Seap-Sigel Marsala le locali di Martignacco. Guarda la Diretta dalle 15.00

26/02/2023 09:10:00

Penultima giornata della stagione regolare ma anche ultima esterna per la Seap-Sigel Marsala. Tra poche ore le giovani di coach Buonavita giocheranno in provincia di Udine. Oggi, infatti, è in programma uno dei due anticipi del girone "B", tra questi la gara delle lilibetane: Itas Ceccarelli Group Martignacco-Seap-Sigel Marsala con "play-nball" alle ore 15.00. La scorsa gara in ottica salvezza con avversario 3M Perugia ha irrimediabilmente e di non poco attutito le ambizioni dell'organico azzurro che è in fondo alla graduatoria e deve conseguire più punti possibili da far vantare alla partenza della Pool Retrocessione. Marsala domenica scorsa è tramortita in quattro set, con i parziali di: [25/16; 16/25; 23/25; 23/25] contro una mai arrendevole 3M Perugia. Oltre all'innegabile merito delle biancorosse, in via definitiva, sono diversi gli aspetti che hanno funzionato meno bene. A cominciare da ciò per cui si batte e lavora quotidianamente dal momento del suo approdo il tecnico Buonavita insieme al vice Tomasella: l'attacco associato al cambio palla. Squadra ora alle prese con due gare che devono incrementare lo scarno carniere dei punti in classifica (nel seguente ordine: Martignacco fuoricasa, mentre il 5 marzo al Pala San Carlo verrà ospitata Anthea Vicenza, ndr) per provare con tutte le forze a terminare dignitosamente il girone di appartenenza.

Chiara "Kiki" Ghibaudo, capitano della Seap-Sigel Marsala Volley, domenica si appresta alla classica partita da ex. Mesi dopo avere lasciato Martignacco, racconta al Sito Ufficiale cosa è significato per lei la prima importante parentesi in serie A e lontano da casa:





<<Ho avuto un bellissimo rapporto con Ceccarelli Group Martignacco. Oltretutto i dirigenti sono dei volontari. Ho un ricordo bellissimo di tutto l'ambiente e sarà bello salutare al mio ritorno tutti al Palazzetto. Devo molto alla Società che mi ha fatto conoscere alla serie A e alla città in cui mi sono trovata bene e che mi ha ospitato per un anno poichè è stata quella in cui ho completato l'ultimo anno degli studi delle Scuole Superiori>> - chiosa Chiara Ghibaudo-.



Riguardo alla gara che la frappone alla sua vecchia Società tiene a dire la classe 2003:





<<Sicuramente il nostro proposito è quello di andare a vincere in Friuli per rendere fiere noi stesse e la Società del Marsala Volley come è nostra missione per tutte le partite che giochiamo. Nelle ultime gare nei set persi giriamo con punteggi superiori ai venti punti e lo stesso è venuto fuori nello scontro di andata con le friulane. - puntualizza la giovane palleggiatrice cuneese -. Dobbiamo mirare in questi finali equilibrati a compiere da parte di tutte un piccolo sforzo in più per arrivare ad allungare di quei due-tre punti, utili per renderci irraggiungibili e a vincere i singoli parziali. Loro a questa gara arrivano da una striscia di risultati positivi che li ha portati a centrare matematicamente la Pool Promozione, ma se c'è una squadra che non ha nulla da perdere, in questo caso è la nostra. Discorso contrario di Martignacco che ha tutto da perdere e non soltanto perchè ha la partita davanti al suo pubblico. Infine vorrei spendere due parole per le mie ex compagne (Cortella, Tellone, Modestino e Eckl) che erano insieme a me a Martignacco "superstiti" dell'annata scorsa. Sono importanti per me. Ho stretto un forte legame con loro dentro e fuori il rettangolo di gioco e domenica sarà speciale per me affrontarle nei panni di avversaria>>.







La gara sarà trasmessa, come per tutti gli incontri della Lega Volley Femminile, in esclusiva fino a fine stagione in simulcast sul canale Youtube "Volleyball World Italia" (qui la diretta) e sulla pay-tv Volleyball World Tv [Codice sconto: "Marsala10"].



L'incontro valevole per la 21^giornata (decimo turno del girone di ritorno) al Palazzetto dello Sport "Atleti Azzurri d'Italia" sarà diretto dalla giovane coppia di arbitri composta da Barbara Manzoni di Malgrate (Lecco) e da Marco Pernpruner di Trento. Manzoni torna a dirigere una gara della Seap-Sigel Marsala dopo il precedente occorso il 6 novembre 2022 alla 2^giornata di andata con contendente Roma Volley Club.

Emanuele Giacalone