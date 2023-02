Elly Schlein è la nuova leader del PD. Batte Bonaccini anche in Sicilia e in provincia di Trapani

27/02/2023 08:28:00

Il popolo dei gazebo ha scelto. Elly Schlein ha vinto, è la nuova segretaria del Partito Democratico. E' la prima donna e la leader più giovane alla guida del Pd.

Batte Bonaccini, che i bookmakers davano in vantaggio. Invece, ieri sera, allo spoglio dei voti dei gazebo il ribaltone. Schlein parla di rivoluzione: «Saremo un problema per il governo di Giorgia Meloni. Daremo un contributo a organizzare le opposizioni a difesa dei poveri, contro un governo che li colpisce, saremo a difesa della scuola pubblica nel momento in cui il governo tace davanti a una aggressione squadrista. Staremo a fare e barricate contro ogni taglio alla sanità», ha detto la nuova leader del Pd ieri sera.

Fondamentali per l’affermazione di Schlein i risultati delle grandi città: Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze, ma anche Palermo e Napoli. E la sua è una vittoria a trazione nord, anche se conquista la Sicilia. Alle 23.20 Stefano Bonaccini concede la vittoria e invoca l’applauso per l’avversaria. «Elly è stata più capace di intercettare una richiesta di rinnovamento. Sento la responsabilità di darle una mano».

In Sicilia netto il successo di Elly Schlein con una percentuale del 57,3 per cento contro il 42,7 per cento di Stefano Bonaccini. Elly Schlein vince nelle federazioni provinciali di Siracusa, Palermo, Enna, Catania, Caltanissetta, Trapani. Mentrre Bonaccini prevale ad Agrigento, Ragusa, Messina. In Sicilia sono stati oltre 55 mila i votanti. Ecco i dati per provincia: Ragusa: Bonaccini 2.687, Schlein: 1.356; Trapani: Bonaccini 1.650; Schlein 2.167: Palermo: 10.145 votanti: Bonaccini 3.658; Schlein 6.487; Caltanissetta: Bonaccini 1.963; Schlein 2.945. Siracusa: Bonaccini 2172; Schlein 2786. Catania: 9.352 votanti; Schlein 6.299, Bonaccini 3.027. Messina: Bonaccini, 3.062; Schlein 2.809. Agrigento: Bonaccini 2.801, Schlein 2.493. Enna: Bonaccini, 2.385, Schlein 4.102.