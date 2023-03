  La fuga e lo schianto mortale a Mazara. Grave anche una donna incinta

02/03/2023 12:01:00

C'era anche una donna incinta a bordo dell'auto che questa notte, a Mazara del Vallo, si è schiantata contro un muro dopo essere scappata da un posto di blocco della Polizia.



Nell'incidente è morto un uomo di 29 anni, B.M.I.

Oltre all'uomo, a bordo dell'auto c'erano altre tre persone, tra le quali una donna incinta che si trova in gravi condizioni in ospedale. Anche gli altri due sono feriti.

L'incidente è avvenuto l'una di notte in corso Vittorio Veneto, l'auto non si è fermata all'alt della polizia ed è fuggita ad alta velocità. I tre uomini sono di origine rumena, la donna è tunisina.

Dopo aver superato il tratto di via Salemi davanti all'ospedale, forse per il manto stradale reso scivoloso dalla pioggia, la vettura è sbandata ed è andata a sbattere contro il muro di cinta all'incrocio della via che porta al cimitero.

Un ferito è stato portato all'ospedale Ajello di Mazara, la donna incinta e un quarantenne in gravissime condizioni sono stati portati con l'elisoccorso a Palermo. Per estrarre le persone dentro l'auto sono intervenuti i vigili del fuoco.

La Procura di Marsala indaga per accertare i motivi della fuga e la dinamica dell'incidente.

