I fatti del 7 Marzo: appello di Mattarella per i migranti, giovedì il governo a Cutro, La Russa non condanna il fascismo

07/03/2023 06:56:00

Vediamo insieme i principali fatti di oggi, 7 Marzo 2023, ed i titoli dei giornali.

• La premier Meloni ha convocato il prossimo consiglio dei ministri a Cutro. Si terrà giovedì nella sala consiliare

• La Lega ripropone in una nuova veste il decreto sicurezza di Salvini con giro di vite sui permessi dei migranti e sulla protezione speciale

• «Effetto Elly Schlein»: in appena 24 ore, dalla riapertura del tesseramento le nuove iscrizioni al Pd hanno sfiorato quota 4 mila

• La Russa a Gerusalemme condanna le leggi razziali ma non il fascismo. Polemiche

• Nuovo Patto di Stabilità, i governi dei 27 Stati Ue hanno trovato un’intesa di massima sullo schema proposto dalla Commissione

• A Milano, nelle vie attorno alla Stazione Centrale, un nordafricano ubriaco si è messo ad aggredire i passanti a colpi di coltello. Sei feriti, due uomini ricoverati in ospedale in codice rosso

• Alfredo Cospito è stato di nuovo trasferito in ospedale. A preoccupare i medici, l’abbassamento dei livelli di sodio e potassio

• Rosalia Messina Denaro, in carcere da venerdì, s’è avvalsa della facoltà di non rispondere. La donna è accusata di associazione mafiosa

• Schianto di Gorgo. La Bmw si sarebbe schiantata sul platano sfrecciando a 140 all’ora per sorpassare una Polo. Una gara fra amici finita male. Indagati i due conducenti

• Il cancelliere tedesco Scholz e il presidente Usa Joe Biden si sono incontrati a Washington per un faccia a faccia. Al termine dell’incontro Biden ha dichiarato: «Abbiamo risolto da soli tutti i problemi del mondo!»

• I servizi segreti russi hanno sventato un attentato contro l’oligarca Konstantin Malofeev

• Kiev colpisce la regione russa di Belgorod, rafforza le sue posizioni a Bakhmut e distrugge due basi militari di Mosca a Melitopol

• La Georgia scende in piazza contro la legge sugli «agenti stranieri». sostenuta da Sogno Georgiano, il partito al potere. La presidente Salomé Zurabishvili ha anticipato che porrà il veto sulla legge, se il Parlamento la approverà

• Misk condanna la leader dell’opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya a 15 anni di carcere. Lei però è in esilio in Lituania

• Con il 31,5% dei consensi il Partito riformatore (Er) vince le parlamentari in Estonia. Confermata la premier filo-europeista Kaja Kallas

• Toblerone eliminerà la vetta del Cervino dalle sue confezioni: parte della produzione del cioccolato sarà trasferita dalla Svizzera alla Slovacchia

• Giancarlo Giannini, 80 anni, ha una stella sulla Hollywood Walk of Fame

• Serie A, Torino Bologna è finita 1 a 0, Sassuolo Cremonese 3 a 2

• Novak Djokovic salterà l’Indian Welles e il torneo di Miami perché non vaccinato. Negli Stati Uniti il divieto di entrare nel Paese senza green pass scadrà solo l’11 maggio

Titoli

Corriere della Sera: Migranti, l’appello del Colle

la Repubblica: Mattarella: migrare è un diritto

La Stampa: Nuovo patto di stabilità / più flessibilità sul debito

Il Sole 24 Ore: BTp Italia, record di compratori

Avvenire: Concreta accoglienza

Il Messaggero: Fisco, un tetto alle detrazioni

Il Giornale: Milano di sangue

Leggo: Addio al Reddito, arriva «Mia»

Il Fatto: Riforma del Reddito: una rapina ai poveri

Libero: Rivoluzione al via / Come cambia il Fisco

La Verità: La chiamavano scienza, invece era Speranza

Il Mattino: «Migranti, da Italia e Ue scelte concrete»

il Quotidiano del Sud: Basta giocare contro l’Italia!

il manifesto: Il gran consiglio

Domani: Il gesuita Rupnik viola le restrizioni per gli abusi e celebra messa a Roma