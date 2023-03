Dove curare i tumori in Sicilia (e non solo)

07/03/2023 06:00:00

Oggi le patologie tumorali, purtroppo, sono molto più frequenti di un tempo e quando ci si trova ad affrontare una diagnosi angosciante, la domanda che ci si pone è: dove si cura questa malattia? Secondo gli esperti il riferimento per capire se una struttura è di eccellenza o meno, è il volume, il numero di interventi oncologici effettuati in un anno.

Più grande è il volume, maggiore è la qualità e l’efficacia delle cure che quella struttura ospedaliera riesce a garantire. Per i pazienti c'è un aiuto concreto che è la mappa aggiornata dei centri dove si registrano i maggiori volumi per 17 diverse neoplasie. La mappa è stata realizzata dalla Rete Oncologica Pazienti Italia. In Italia più di un intervento su 4 (pari al 26%) avviene ancora in strutture ‘sotto soglia, in cui il numero di operazioni effettuato è sotto lo standard previsto.

La scelta della struttura in cui curarsi fa la differenza. Lo dice la presidente Ropi Stefania Gori, «può fare la differenza nel trattamento dei tumori. I dati confermano una forte associazione tra volumi di attività chirurgica più alti e migliori esiti delle cure». Ed i dati resi noti da Ropi, in termini di sopravvivenza, lo dimostrano: per il tumore ovarico, ad esempio, la sopravvivenza a 3 anni è del 65% se l’intervento è effettuato in strutture specializzate, ma cala al 44% in quelle con un volume di interventi sotto la soglia minima. Per il tumore del seno, invece, la sopravvivenza a 5 anni è dell’83,9% nei centri con alti volumi di interventi (ovvero sopra la soglia minima fissata a 150 interventi l’anno), ma scende al 78,8% nelle strutture che effettuano 99-50 interventi l’anno e cala ancora al 74,9% in quelle con meno di 50 interventi l’anno.

Per le associazioni dei pazienti, la mappa di centri con i maggiori volumi di attività è fondamentale. Nel caso del tumore al seno ad esempio, afferma Giorgia Capacci, presidente dell’Associazione Oltre il nastro rosa, «conoscere i centri dove le ricostruzioni mammarie hanno liste di attesa più brevi, dove la chirurgia plastica è d’eccellenza, può davvero essere dirimente nel risultato del percorso per una donna». Scegliere dove curarsi sulla base di dati oggettivi è cioè il primo passo nella direzione giusta. Perchè «poter contare su un “luogo” dove si ha la certezza di essere operati da mani esperte – conclude Claudia Santangelo, presidente dell’Associazione ‘Vivere senza stomaco si può!’ – spesso fa la differenza tra vivere e morire».

La mappa “Dove mi curo?” - Presentata al ministero della Salute ed elaborata partendo dai dati del Programma Nazionale Esiti 2022 di Agenas, è online sul sito di Ropi www.reteoncologicaropi.it ed evidenzia come, tuttavia, in 5 anni – dal 2017 al 2021 – le strutture ‘sopra soglià siano passate da 143.469 a 148.491, segnando un aumento del 3,5%. Nello stesso arco di tempo, inoltre, si è comunque registrata una riduzione dell’11% dei luoghi di cura in cui si esegue un volume sotto soglia di operazioni.

In Sicilia si riesce a coprire tutte le patologie - Per quanto riguarda la capacità di curare le diverse patologie nelle varie regioni d'Italia, il Nord è stabilmente in testa e supera i volumi soglia per gli interventi su tutte, o quasi tutte, le 17 neoplasie. Al Sud, invece, solo 3 Regioni si avvicinano a coprire tutte le principali patologie nella top ten nazionale: Sicilia, Campania e Puglia. Per questo, è ancora forte la “migrazione” sanitaria verso il Nord, con oltre 24mila pazienti costretti a muoversi ogni anno.

A QUESTO LINK SI POSSONO VEDERE TUTTI I VOLUMI DI RICOVERI PER INTERVENTI CHIRUGICI DELLE VARIE PATOLOGIE TUMORALI IN SICILIA

MINISTRO DELLA SALUTE SCHILLACI - "Con la mappa della Ropi - afferma il ministro della Salute Orazio Schillaci -, si lancia un forte segnale di trasparenza e informazione verso i cittadini, ma è necessario rafforzare la rete dell’assistenza e superare quel gap tra un Centro-Nord e un Sud del Paese, del quale ancora ci parlano i dati della mobilità sanitaria in particolare in tema di assistenza oncologica". L’indicazione è dunque quella di rivolgersi ai centri con i maggiori volumi e puntare ad un sistema, rileva Schillaci, «nel quale gli interventi chirurgici si concentrino nelle strutture più altamente specializzate, con il numero di casi maggiore e gli esiti migliori».

Questa la classifica dei centri elaborata dalla Rete oncologica pazienti Italia (Ropi) sulla base del numero di interventi effettuato in un anno per alcune delle principali neoplasie:

TUMORE DELLA MAMMELLA (soglia minima 150 interventi l’anno)

1. Istituto europeo di oncologia (Milano): 2716 interventi l’anno

2. Policlinico universitario Gemelli (Roma): 1208

3. Istituto Humanitas (Rozzano): 1031

4. Istituto nazionale tumori (Milano): 887

5. Azienda ospedaliera Careggi (Firenze): 846

6. Ospedale Bellaria (Bologna): 796

7. Ospedale S.Anna (Torino): 768

8. Humanitas Istituto Clinico Catanese (Misterbianco): 739

9. Istituto oncologico veneto (Padova): 722

10. Azienda ospedaliero universitaria pisana (Pisa): 715

TUMORE DEL POLMONE (soglia minima 50 interventi l’anno)

1. Azienda ospedaliera S. S. Andrea (Roma): 504 interventi l’anno

2. Istituto europeo di oncologia (Milano): 489

3. Policlinico universitario Gemelli (Roma): 373

4. Azienda ospedaliera Careggi (Firenze): 369

5. Azienda ospedale – università Padova (Padova): 361

6. Istituto Humanitas (Rozzano): 349

7. Istituto nazionale tumori (Milano): 332

8. Irccs Policlinico S. Orsola (Bologna): 316

9. Azienda ospedaliero universitaria pisana (Pisa): 316

10. Ospedale Monaldi (Napoli): 281

TUMORE DELLO STOMACO (soglia minima 20 interventi l’anno)

1. Policlinico universitario Gemelli (Roma): 117 interventi l’anno

2. Irccs San Raffaele (Milano): 91

3. Ospedale San Giovanni Battista Molinette (Torino): 85

4. Azienda ospedaliero universitaria Verona Borgo Trento (Verona): 83

5. Azienda ospedaliero universitaria pisana (Pisa): 75

6. Irccs Policlinico S. Orsola (Bologna): 68

7. Istituto europeo di oncologia (Milano): 56

8. Azienda ospedaliero universitaria Careggi (Firenze): 56

9. Ospedale Morgagni Pierantoni (Forlì): 50

10. Ospedale della Misericordia (Grosseto): 50

TUMORE DEL COLON (soglia minima 50 interventi l’anno)

1. Policlinico universitario Gemelli (Roma): 446

2. Irccs Policlinico S. Orsola (Bologna): 318

3. Azienda ospedaliero universitaria pisana (Pisa): 301

4. Consorziale Policlinico Bari (Bari): 241

5. Azienda Ospedale – Università Padova (Padova): 222

6. Azienda ospedaliera Careggi (Firenze): 198

7. Istituto nazionale tumori (Milano): 190

8. Ospedale policlinico San Martino (Genova): 183

9. Ospedale regionale EE G. Panico (Tricase-Lecce): 179

10. Ospedale San Giovanni Battista Molinette (Torino): 177

TUMORE DELLA PROSTATA (soglia minima 50 interventi l’anno)

1. Azienda ospedaliera Careggi (Firenze): 621 interventi l’anno

2. Istituti europeo di oncologia (Milano): 505

3. Casa di cura Pederzoli (Peschiera Del Garda): 367

4. Irccs San Raffaele (Milano): 354

5. Irccs Policlinico S. Orsola (Bologna): 321

6. Ospedale regionale EE Miulli (Acquaviva Delle Fonti – Bari): 305

7. Azienda ospedaliero universitaria S. Luigi (Orbassano – Torino): 271

8. Istituto Humanitas (Rozzano): 255

9. Ifo-Istituto Regina Elena (Roma): 249

10. Ospedale Sacro Cuore Don Calabria (Negrar – VR): 248