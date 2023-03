Tiro a Segno Nazionale, a Palermo la 2^ gara regionale federale  

07/03/2023 18:16:00

Nei giorni di sabato 4 e domenica 5 marzo la Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Palermo ha ospitato la 2ª Gara Regionale Federale. Si tratta di un’importante tappa, che testimonia la rinascita del TSN Palermo, in cui dal 2005 non si erano più svolte Gare Regionali.

Il TSN Palermo, Associazione affiliata all’Unione Italia Tiro a Segno, ha una duplice natura, istituzionale da un lato, per cui svolge, in qualità di Ente Pubblico, l’addestramento obbligatorio per Legge della Polizia Locale e delle Guardie Particolari Giurate, sportiva dall’altro, per cui si occupa dello Sport del Tiro a Segno.

La Gara Regionale, svoltasi nella Sezione di Palermo, è stata organizzata dal TSN Palermo e dal TSN Trapani ed ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da ogni parte della Sicilia, appartenenti a tutte le Categorie, con una nutrita rappresentanza di Ragazzi, Juniores ed Atleti con disabilità fisiche.

E’ stata una gara “vincente”, per il cui successo sono stati determinanti sia l’abilità tecnica, la passione e l’entusiasmo, che hanno caratterizzato le performance degli atleti, sia l’impegno profuso dagli organizzatori, che hanno curato ogni minimo dettaglio.