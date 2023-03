Covid-19, in calo i contagi in Sicilia. Ricoveri più alti della media nazionale

08/03/2023 00:00:00

Leggero calo dei nuovi contagi Covid in Sicilia. Stabile l'incidenza per 100.000 abitanti. I dati sono stati realizzati dalla fondazione Gimbe e si riferiscono all'andamento della diffusione del virus in Sicilia nella settimana che va dal 24 febbraio al 2 marzo. Se il numero dei casi è in discesa, è invece sopra la media nazionale quello dei posti letto in area medica (8,6%) e in terapia intensiva (2,5%) occupati da pazienti Covid.

In Sicilia l'incidenza più alta si è registrata ad Agrigento, quella più bassa a Enna. Ecco l'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti suddivisi per provincia: Agrigento 43 (+52,5% rispetto alla settimana precedente), Trapani 39 (+36,4% rispetto alla settimana precedente), Palermo 34 (-4,5% rispetto alla settimana precedente), Messina 32 (-16,2% rispetto alla settimana precedente), Siracusa 30 (+3,6% rispetto alla settimana precedente), Catania 20 (-16,5% rispetto alla settimana precedente), Caltanissetta 19 (-3,9% rispetto alla settimana precedente), Ragusa 13 (-16% rispetto alla settimana precedente), Enna 10 (-38,5% rispetto alla settimana precedente).

Rimane alta la percentuale di popolazione che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino, pari al 16,9% (contro una media nazionale del 13,9%.

La situazione in Italia - Nel resto d'Italia negli ultimi sette giorni si registra un calo dei contagi di Covid-19 (-9,4%) e dei decessi (-6,6%). Stabili i ricoveri (-1%) e lieve risalita delle terapie intensive (+3%). Rispetto alla settimana precedente, Gimbe evidenzia una diminuzione di nuovi casi (26.658 contro 29.438), dei decessi (228 contro 244) e delle persone in isolamento domiciliare (144.636 contro 165.641). I ricoveri con sintomi sono 3.297 contro 3.331 della settimana prima, mentre aumentano le terapie intensive a 137 contro 133.

«Dopo l'aumento della settimana scorsa - afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - si registra un nuovo calo dei nuovi casi settimanali, che rimangono comunque ampiamente sottostimati. Da oltre 29 mila nella settimana precedente scendono a oltre 26 mila, con una media mobile a 7 giorni di oltre 3.800 casi al giorno». I nuovi casi aumentano in 4 regioni: dal +5% del Molise al +63,2% della Valle d'Aosta. In calo le restanti 17.