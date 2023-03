09/03/2023 22:00:00

“Gli orfani figli delle vittime di femminicidio nella nostra regione pagano anche lo scotto della miopia istituzionale. A distanza di anni dalla loro approvazione, le norme che possono sostenere le vittime di crimini domestici ed i loro familiari restano solo sulla carta perché manca il decreto attuativo che le potrebbe rendere operative”. Lo dice Ersilia Saverino parlamentare regionale del Partito Democratico che sull’argomento ha presentato un’interrogazione sottoscritta da tutti i deputati del Pd.

“Una legge nazionale del 2018 ha previsto misure di sostegno in favore degli orfani per crimini domestici prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di un fondo per il finanziamento di iniziative di sostegno ed elencando le misure e le agevolazioni erogabili dalle Regioni e dalle autonomie locali. In attuazione della normativa nazionale, nel 2020 una norma varata dal parlamento siciliano – spiega la parlamentare PD - ha autorizzato l’assessore per la Famiglia a predisporre misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani di crimini domestici. Ancora oggi, purtroppo – continua Saverino - non si hanno notizie del decreto attuativo. L’assessore alla famiglia intervenga con urgenza – conclude - spiegando le motivazioni del ritardo e chiarendo quali sono i programmi del governo regionale per il sostegno agli orfani dei femminicidi che rischiano di essere vittime per la seconda volta”.