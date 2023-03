Il punto sul Calcio a 5 in provincia, Oggi il Marsala Futsal nei quarti di Coppa Italia

14/03/2023 06:00:00

Coppa Italia: Dopo il bel successo sul Soverato per 9-2 nella Fase a Gironi, il Marsala Futsal 2012 si appresta a giocare l'andata del Quarto di Finale della Fase Nazionale della Coppa Italia serie C1 che si terrà oggi martedì 14 alle ore 19.00 presso il Palazzetto dello Sport di Marsala. Il Team da affrontare sarà il forte Futsal Barletta che proverà, in questa prima prova, ad acquisire un risultato positivo per poi giocarsi il secondo confronto tra le mura amiche in Puglia. Per la Squadra Lilibetana sarà la prima occasione per far valere il bel gioco già sciorinato in questi ultimi appuntamenti di stagione, forti di un Team coeso e di una Società che ha le idee chiare su cosa potrà essere il proprio radioso futuro. L'appello agli appassionati potrà essere uno soltanto: Tutti al Palazzetto.

Serie C1: Ottime le prove del Mazara Futsal e del Marsala Futsal 2012 nella ventisettesima giornata di stagione regolare del Campionato serie C1. I canarini hanno vinto in casa per 2-0 il confronto contro lo Sporting Alcamo confermando sempre più la seconda posizione in classifica a meno due lunghezze dal Mistral di Villagrazia di Carini. I lilibetani, dal canto loro, battono il Palermo Calcio a 5 per 7-4 confermando sia l'ottimo momento di forma che la terza posizione in classifica che a quattro gare dal termine della stagione regolare significherebbe Play off promozione e quindi una seconda possibilità per approdare al campionato superiore. Mercoledì si giocherà un turno infrasettimanale che vedrà solo il Futsal Mazara di scena a casa dei procugini del San Vito Lo Capo, turno che il Marsala Futsal, impegnato in Coppa, ha anticipato a martedì scorso battendo lo Sporting Alcamo. Ma il bello verrà il 18 marzo con lo scontro al vertice tra i canarini e la capolista, match che il Mazara giocherà in casa e che potrebbe sovvertire le gerarchie di questo splendido Campionato.

Serie C2: Dopo la bella vittoria contro l'Atletico Monreale per 5-2 ed il turno di riposo di questa settimana, sabato 18 marzo torna il Campionato di serie C2 per il Città di Marsala. La formazione lilibetana, per la diciannovesima giornata, farà visita a Partanna al Sicilia Futsal, formazione di centro classifica che proverà a fare lo sgambetto ai marsalesi. Ai Ragazzi del Sossio, dal canto loro, servono i tre punti pieni per continuare nella marcia di alta classifica che li vede al terzo posto nel torneo con 37 punti a sole tre lunghezze dalla seconda posizione occupata dal Bagheria. Soltanto altre tre giornate, oltre questa, dividono il Città di Marsala dai Play Off promozione, obiettivo minimo che non nasconde l'ambizione al salto di categoria per Pellegrino e compagni.

Serie D: Finale di stagione Thriller per l'ultimo campionato di specialità. Una serie D che ha nascosto fino all'ultimo chi tra le prime tre del torneo trapanese potrà fare direttamente il salto di categoria in C2. Una ultima giornata di Campionato che propone lo scontro al vertice tra il Dattilo e lo Sport Club Giudecca entrambe in cima alla classifica con 32 punti. La vincente dal confronto approderà in serie C2, un pareggio invece aprirebbe le porte della promozione alla Cantera Pianto Romano che insegue le battistrada con 30 punti ed una loro vittoria casalinga contro il Calatafimi Don Bosco porterebbe il campionato ad una classifica avulsa, che determinerebbe le prime due società che si giocherebbero lo spareggio per la promozione diretta. Ma nulla è perduto perchè sono previsti ampi Play Off con possibilità di promozione. Davvero Thriller questo finale.