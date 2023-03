17/03/2023 13:16:00

Maria Aquila, 85 anni, è la donna travolta dal treno regionale Messina-Palermo, subito dopo la stazione di Pollina, e a seguito dell’impatto deceduta sul colpo. Il convoglio è rimasto fermo in attesa dell'arrivo del magistrato e i tanti pendolari hanno atteso i rilievi delle forze dell’ordine visto che il mezzo si trovava in una posizione da dove non era possibile scendere.

L'incidente si è verificato a poche centinaia di metri dalla stazione di Finale di Pollina.

A travolgere la dona il treno regionale 5351 Messina-Palermo. Ancora da chiarire la dinamica. Dopo la fermata a Finale i passeggeri hanno sentito un urto. E' stato dato l'allarme. Le indagini sono condotte dalla polizia ferroviaria.