18/03/2023 17:38:00

Nell’’aula consiliare del Comune di Villabate con la presenza del sindaco Gaetano Di Chiara , l’Associazione Fidapa in collaborazione con un’altra associazione, ×´l’Arte di crescere OdV" e il patrocinio del Comune, ha organizzato nella giornata internazionale della donna ,un incontro dal titolo : "Allattamento, una questione di genere?"

Durante il corso dell’ incontro è stata affrontata l ‘importante tematica che coinvolge le mamme, in particolare, quella dell’importanza del sostegno all’allattamento al seno come obiettivo di salute pubblica, con il fine di sensibilizzare anche dal punto di vista culturale l’opinione pubblica riguardo a un tema che, ancor oggi, si presenta in alcuni suoi aspetti come un tabù . All’incontro, che si è svolto seguendo un programma ben preciso, erano presenti per i saluti istituzionali :

Gaetano Di Chiara , Sindaco di Villabate

Anna Brusa, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Villabate

Carmela Lo Bue, Presidente Fidapa BpW Italy Distretto Sicilia

Giuseppe Canzone, Direttore Dipartimento Salute della Famiglia Asp Palermo

Sono intervenuti :

Ornella Di Chiara, Presidente Fidapa Sezione Villabate

Rosanna Cortina, Referente Consultorio Familiare di Villabate Coordinatore Aziendale Allattamento Asp Palermo

Monica Garraffa, Associazione L’Arte di Crescere OdV

Claudia Pilato, IBFAN Italia OdV

Liliana Pitarresi, Referente Task Force Nazionale Violenza, Fidapa Bpw Italy

Dorotea Rizzo, socia dell’associazione Fidapa e collaboratrice presso alcune redazioni giornalistiche, che ha letto un brano e commentato una poesia a tema e l’artista Maria D’Amico, in arte Dama, con una estemporanea di pittura . Il dipinto realizzato dall’ artista verrà donato al consultorio di Villabate.

Il contributo dell'Associazione l’Arte di Crescere, in particolare, si è avviato a partire dal focus sulla "violenza ostetrica" come violenza di genere per poi concentrarsi sull’"invadenza del marketing dei sostituti del latte materno", a cura di Claudia Pilato, IBFAN Italia, mentre Monica Garraffa, ha fatto un excursus sull'evoluzione del ruolo dei padri dalla preistoria ai giorni nostri, per poi soffermarsi sull'auspicabile coinvolgimento dei padri, soprattutto nei primi mille giorni di vita, per promuovere pratiche di ‘mascolinità accudenti’, così importanti per uno sviluppo fisico, emotivo e cognitivo equilibrato dei bambini e delle bambine al fine di prevenire la loro esposizione all’abbandono e alla violenza domestica.

Per quanto riguarda, la parità dei diritti delle donne , neomamme, sui luoghi di lavoro Carmela Lo Bue, Presidente Fidapa BpW Italy Distretto Scilia, ha spiegato quanto segue : " Come Fidapa , come movimento di opinione, abbiamo discusso una campagna internazionale sulla parità di genere che passa anche dalle opportunità che hanno le donne di potere realizzare appieno la loro maternità pure negli ambienti di lavoro. La Fidapa deve servire ad agire in quei luoghi in cui con poco si può agevolare una mamma lavoratrice …è ’ solo una questione di buona volontà. Per questo ho invitato tutte le colleghe avvocatesse a sensibilizzare i vari Consigli dell’Ordine di appartenenza in tutta la Sicilia, perché in molte stanze vuote di tutti i tribunali, dove spesso vengono accatastati centinaia di fascicoli ,si realizzino delle "stanze di allattamento" per agevolare le mamme che si recano in tribunale portando con sé il proprio bambino, Gli enti locali ,le aziende private e pubbliche, devono fare in modo che la donna sul luogo di lavoro abbia la possibilità di portare il proprio bambino . Abbiamo un grande esempio nel passato dell’imprenditrice Luisa Spagnoli che, nella sua azienda, ha istituto degli spazi per agevolare tutte le mamme lavoratrici … ecco, dobbiamo operare concretamente seguendo questo importante esempio".

Anche il Direttore Dipartimento Salute della Famiglia Asp Palermo, Giuseppe Canzone, ha evidenziato i risultati, gli obiettivi e le iniziative poste in essere dall’ASP in merito al tema trattato durante l’incontro, mentre la Presidente Fidapa della sezione Villabate , Ornella Di Chiara, ci ha spiegato quanto segue :

"Abbiamo deciso di affrontare un argomento che continua ad essere trattato come se fosse un fatto esclusivamente privato mentre sarebbe auspicabile un concreto impegno da parte delle istituzioni, volto ad agevolare il rientro al lavoro delle neo mamme spesso abbastanza problematico per ciò che concerne l’allattamento al seno Mi auguro che incontri come questo possano servire a gettare le basi per nuovi e più concreti progetti ".

Dorotea Rizzo