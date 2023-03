Turismo, il Sindaco di Mazara dice la sua 

19/03/2023 13:45:00

“Il turismo a Mazara del Vallo, così come nel resto della provincia di Trapani, gode di buona salute anche se ancora bisogna costruire intorno ai nostri territori una narrazione ad hoc per divenire destinazione desiderata da viaggiatori italiani e stranieri”, lo sottolinea il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci che è intervenuto a Trapani al confronto sugli Stati generali del Turismo in Sicilia Occidentale, promosso dal Distretto Turistico.

“Oggi le condizioni sono favorevoli per consentirci di costruire un settore robusto e longevo, i finanziamenti del PNRR ed una nuova logica di sistema sono gli elementi importanti dai quali partire”, aggiunge Quinci.

“Con la convocazione, a breve, della Consulta del Turismo, torneremo a dare unica voce ad un settore che da sempre è al centro della mia azione amministrativa”, conclude il sindaco.