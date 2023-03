I fatti del 20 Marzo: Ubs compra Credit Suisse, Xi Jinping a Mosca, Trump in rivolta

20/03/2023 06:56:00

Vediamo i principali fatti e le notizie di oggi, 20 Marzo 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli delle prime pagine dei quotidiani.

• UBS comprerà Credit Suisse per 3 miliardi di franchi svizzeri. Il governo svizzero ci mette 9 miliardi. I giornali dicono sarà la fusione del secolo. A rischio 10 mila posti di lavoro.

• Xi Jinping vola a Mosca. Oggi incontra Putin a porte chiuse. È la prima volta dallo scoppio della guerra

• Putin ha visitato la Crimea e Mariupol

• È arrivata nel porto di Piombino la nave-rigassificatrice Golar Tundra. Per l’Italia, vale 5 miliardi di metri cubi di gas in più

• Il congresso della Cgil ha rieletto Landini segretario: «Siamo distanti dalla Meloni, pronti anche allo sciopero»

• Trump dice che domani sarà arrestato e incita i suoi sostenitori alla rivolta: «Manifestate, riprendiamoci la Nazione»

• Jerry Calà è stato colpito da infarto. Operato d’urgenza, ora è in condizioni stabili

• È stato recuperato il cadavere della 86ª vittima del naufragio di Cutro. Si tratta di un uomo di 40 anni

• A Roma gli anarchici hanno dato fuoco a 16 auto delle Poste: «Per il nostro fratello Alfredo Cospito»

• Il presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, ha accettato l’invito a visitare l’Arabia Saudita

• Sharone Stone ha perso metà dei suoi soldi per il crac di Silicon Valley Bank

• La Lazio ha vinto il derby all’Olimpico per 1 a 0. Dopo il fischio finale, negli spogliatoi, è scoppiato il Far West: Mourinho e Lotito sono quasi venuti alle mani

• Napoli -Torino è finita 4 a 0, Sampdoria Verona è 3 a 1, Fiorentina Lecce 1 a 0, Juventus Inter 1 a 0

• L’Italia di rugby ha chiuso il Sei Nazioni perdendo contro la Scozia. Per gli azzurri cinque sconfitte in cinque partite

• Il giornalista Pier Attilio Trivulzio è stato trovato morto, mummificato, in casa sua. Il decesso risale a sette mesi fa

Titoli

Corriere della Sera: Putin a Marip

la Repubblica: Salvataggio Credit Suisse / Europa con il fiato sospeso

La Stampa: I fondi del Pnrr si arenano al Sud

Il Sole 24 Ore: Riforma fiscale. Pane e latte, energia e sanità: via al risiko delle aliquote Iva

Il Messaggero: Patto per salvare Credit Suisse

Il Giornale: Torna la sinistra dei no

Qn: La sfida di Putin nell’Ucraina occupata

Il Fatto: Conte e i soldati ucraini in Italia: “Il governo ci trascina in guerra”

Libero: L’Annunziata perde la testa

La Verità: Ci raccontano balle pure sulla fine della pandemia

Il Mattino: MeravigliOSI

il Quotidiano del Sud: Il Sud costruttore dell’economia di pace

Domani: Ecco quelli che Schlein deve cacciare per cambiare il Pd