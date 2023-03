Meteo, arriva l'estate in Sicilia. Da oggi temperature sopra i 25 gradi

20/03/2023 00:50:00

E' ancora Marzo, ma sembrerà Giugno (e non è una buona notizia). Da oggi arriva di fatto l'estate in Sicilia.

Se già le temperature, in questi ultimi giorni d’inverno, non sono consone per il periodo con valori oltre media, tra pochi giorni saranno bel oltre la media del periodo per via appunto di un’impennata dell’Anticiclone Africano che avvolgerà la Sicilia con temperature che, a partire da Lunedì 20 Marzo, saliranno fino ad arrivare ai 23 - 25°C di Mercoledì 22 Marzo e Giovedì 23 Marzo.

Il caldo si farà sentire soprattutto da Mercoledì 22 Marzo quando le temperature potrebbero addirittura toccare i 27°C in particolar modo nelle zone interne dando la percezione di essere in estate.