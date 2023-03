Torna "Makari", la fiction ambientata in provincia di Trapani 

20/03/2023 18:44:00

Dopo il successo delle prime due stagioni che hanno portato a una media per tutti gli episodi di oltre 6 milioni di telespettatori, la Palomar si accinge a produrre la nuova stagione della serie-tv “Màkari”. I 4 nuovi episodi tratti dal mondo letterario creato da Gaetano Savatteri avranno come protagonisti Saverio Lamanna (Claudio Gioè), Peppe Piccionello (Domenico Centamore) e Suleima (Ester Pantano). Anche in questa nuova stagione la Sicilia Occidentale e i suoi rinomati paesaggi saranno protagonisti.

Le riprese prenderanno il via dal prossimo mese di aprile 2023 per un periodo di 16 settimane. "Anche in Màkari 3 il territorio sarà protagonista, promuovendo i principali attrattori turistici che contraddistinguono la provincia di Trapani, dai paesaggi alla cultura e tradizione del luogo" scrive in una nota il Comune di Trapani.

Anche l'Amministrazione Comunale di San Vito Lo Capo, in una nota, parla di grande promozione per il territorio, ma c'è chi fa notare che £alla prima alla seconda stagione il contributo economico del Comune è sceso da 20.000 euro a 10.000 euroe a parte le riprese dentro e sul tetto di Villa Rosa a Macari, un bagno alla Rina di Macari e una scena all’Isulidda, di San Vito Lo Capo si è visto poco nulla".