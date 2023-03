La prof la sgrida, lei si butta alla finestra 

23/03/2023 17:41:00

In una scuola, una ragazzina di dodici anni, alla fine della lezione si è alzata e si è buttata dalla finestra. E' accaduto a Rapallo, in Liguria. La ragazzina aveva litigato con un compagno, la professoressa li aveva ripresi, l’episodio sembrava chiuso. Ma la ragazzina è rimasta inquieta, temeva una nota e per tutta la lezione non ha pensato ad altro. Alle 13.30, poco prima del suono della campanella, si è alzata dal banco, è andata dritta alla finestra e l’ha aperta. La docente ha capito subito ciò che stava per succedere e si è precipitata per afferrarla, lei però è riuscita a divincolarsi, ha scavalcato il davanzale e si lanciata nel vuoto da un’altezza di sei metri. Ora è ricoverata al Gaslini di Genova con numerose fratture alle gambe e le sue condizioni sono stabili. A preoccupare però è quel buco nell’anima del quale nessuno si era accorto e che l’ha convinta che la morte fosse l’unica soluzione

Ieri mattina, a Favara in provincia di Agrigento un ragazzo di 12 anni s’è sentito male dopo gli allenamenti di basket nella palestra della scuola. Non aveva finito di dire al coach che aveva mal di testa quando è svenuto ed è morto. La procura ha aperto un fascicolo.

Martedì mattina un ragazzo di 16 anni di Castelfiorentino (Firenze) s’era sentito male mentre era in classe. Ricoverato in terapia intensiva è morto ieri.