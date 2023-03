A Marsala l'evento di alta cucina I.M.A.H.R. 

24/03/2023 19:00:00

Il 22 marzo, presso il Delfino Beach Hotel di Marsala, l'evento di alta cucina durante il quale sono stati presentati cinque piatti di alta cucina, realizzati da chef I.M.A.H.R., che raggruppa sotto la stessa egida persone di elevate capacità professionali.

I.M.A.H.R. “International Maître Association Hotel Restaurant “, oggi costituita in delegazioni presenti in Italia ed in vari paesi del Mondo, nasce nel 2013 con l’intento di riunire professionisti nel settore HO.RE.CA. con l'obiettivo di preservare e divulgare la cultura dell’alta cucina e del servizio di sala e bar. Presidente nazionale dell’Associazione è il Gran Maestro della ristorazione prof. Francesco Vaccarella, coadiuvato fattivamente nelle attività istituzionali dai Gran Maestri Salvatore Gallina e Angelo Serio, rispettivamente Vice Presidente e Delegato Regionale, che hanno 
presenziato e supervisionerà ti l’evento, ospiti per questa occasione del Delegato Provinciale di Trapani GMOR Salvatore Sammartano e il Bar Manager della provincia di Trapani Daniele Giancontieri.

I cinque Chef che hanno avuto modo di esprimersi in questa occasione, hanno avuto l’opportunità di dimostrare il proprio estro professionale e di rafforzare la loro immagine nel mondo della ristorazione.

Naturalmente, come per ogni piatto che si rispetti, è stato abbinato un vino, sapientemente selezionato dal G.M. sommelier Vincenzo Siracusa, tra la gamma TOP di Cantine Paolini e servito dal Bar Manager trapanese Daniele Giancontieri.

Ospiti d’eccezione all’evento l’Ambasciatore del “Made in Italy” , G.M. Antonino Vaccarella e il Dr. Prof. Giuseppe Riticella, presidente nazionale di C.S.T.M. alta scuola professionalizzante e di formazione manageriale nel settore turistico e ricettivo.

E' un onore per me essere presente qui. Fare della propria passione il proprio lavoro: ecco il mio ingrediente segreto - le parole del Bar Manager Daniele Giancontieri -. Un riconoscimento per il proprio lavora fatto per valorizzare il territorio , non è un traguardo… ma è un invito verso la strada giusta….” lo scopo di queste manifestazione e’ la buona ristorazione e il buon bere che in Sicilia ci porta il turismo tutto l’anno , queste sono le belle iniziative in cui credo e di cui sono orgoglioso di essere Siciliano. Sfruttero’ questo ruolo datomi nella delegazione di Trapani , cercando di comunicare principalmente con il mondo dei Giovani, che sono il nostro Futuro".