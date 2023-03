Giornate FAI di Primavera, spettacoli e libri. Ecco il weekend in provincia di Trapani

25/03/2023 06:00:00

Il fine settimana in provincia di Trapani propone spettacoli teatrali, concerti, incontri letterari, conferenze

sull'amore e l'opportunità di visitare luoghi unici. Il Palazzo Vescovile, l’Archivio storico diocesano e la Cattedrale San Lorenzo a Trapani, la vasta area di Santa Maria della Grotta a Marsala, il Convento dei Padri Minimi San Francesco di Paola a Castelvetrano: sono solo alcuni dei luoghi che sabato 25 e domenica 26 marzo si potranno visitare in occasione delle Giornate FAI di Primavera.

TUTTA LA PROVINCIA - Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 si rinnova l’appuntamento con le “Giornate FAI di Primavera”, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Anche in questa 31ª edizione, la manifestazione di punta del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS offrirà l’opportunità di scoprire e riscoprire, insieme ai volontari della Fondazione, tesori di storia, arte e natura in tutta Italia con visite a contributo libero in oltre 750 luoghi di 400 città, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione su www.giornatefai.it). Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI TRAPANI:Il Palazzo Vescovile, l'Archivio storico diocesano e la Cattedrale San Lorenzo ricadono nell'interno del quartiere Palazzo, uno dei più antichi di Trapani. In occasione delle Giornate FAI si visiteranno le principali stanze del Palazzo Vescovile (il settecentesco Palazzo Papè), attiguo alla imponente Cattedrale di S. Lorenzo, e l'ala del vicino e coevo Palazzo Lombardo sede dell'Archivio storico diocesano, i cui documenti ci narrano la storia di tutte le famiglie trapanesi.Scopriamo tutti i luoghi interessati in provincia di Trapani: CLICCA QUI PER SCOPRIRE GLI ALTRI LUOGHI.

TRAPANI - Sabato 25 marzo alle ore 19.00 a Palazzo D’Alì, si terrà il concerto inaugurale del 1° International Piano Competition “Domenico Scarlatti” – Città di Trapani e vedrà al pianoforte il Maestro Daniel Rivera, pianista argentino di fama mondiale vincitore del secondo premio assoluto ai concorsi Busoni (Bolzano 1976) e del terzo premio assoluto al concorso Beethoven di Vienna. Inoltre, sempre il 25 marzo a Palazzo D’Alì si terrà il convegno dal tema “Gli Scarlatti: una famiglia di musicisti da Trapani all'Europa”. I lavori prenderanno il via alle ore 11 per continuare fino alle 13 e poi riprendere alle 15:30 per concludersi alle 17. Alle ore 19 si terrà il concerto i del Maestro Daniel Rivera.

Il 26 marzo per LA SEZIONE “GIOVANI PIANISTI” – Categoria A alle ore 10 Appello e sorteggio, alle ore 10:30 Riunione preliminare della Giuria, dalle ore 11 fino alle 13 Prove del Concorso, dalle ore 15 alle 17 Prove del Concorso e a seguire Votazione e proclamazione dei vincitori.

MARSALA - Alla Biblioteca Sociale Ex Libris di Otium (via XI Maggio, 106) di Marsala, appuntamento con la rassegna "Il filo di Arianna". Sabato 25 marzo alle ore 17.00 ospite Daniela Gambino con il suo libro "Due fuori luogo" edito da Jack Edizioni. Il tema della serata è "abitare". A conclusione delle conversazioni la Cantina Curatolo Arini presenterà un suo vino. È consigliata la prenotazione. Quota di crowdfunding 5 euro.

ERICE - Sabato 25 marzo alle ore 18.00, presso l’Auditorium "G. Pagoto" di Erice, si terrà una conferenza dal titolo "L’amore...ai tempi del Metaverso - Un viaggio nelle passioni tra virtuale e reale". L'incontro sarà moderato dal giornalista e scrittore Giacomo Pilati e vedrà la partecipazione di due esperti: Pierluigi Bartolomei, direttore generale dell'Istituto di Formazione Elis - Roma, e Francesco Pira, professore associato di Sociologia all'Università di Messina. La conferenza affronterà il tema dei cambiamenti nei rapporti sentimentali nel ventunesimo secolo, in particolare dopo la pandemia Covid, e il timore di avvicinarsi agli altri che ne è derivato. L'ingresso è gratuito.





Alle ore 21.00, sempre presso l'Auditorium "G. Pagoto", andrà in scena lo spettacolo "I 5 linguaggi dell'Amore nella coppia", ideato e interpretato da Pierluigi Bartolomei e tratto dall'omonimo libro dello psicologo americano Gary Chapman. Lo spettacolo, indicato per tutti coloro che vogliono migliorare la propria relazione di coppia, è esilarante ma al tempo stesso molto denso di contenuti. L'ingresso è consentito tramite invito, che può essere ritirato entro oggi in Via Manzoni n.68, a Trapani, o domani al botteghino dell'auditorium. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0923 030285.

Gli eventi sono organizzati da Kyo Commu e Digital Artists Advisor, con il patrocinio del Comune di Erice.

TRAPANI - Domenica 26 Marzo 2023 alle ore 17,30 presso la Sala Laurentina a Trapani si svolgerà il primo evento sulla presentazione e la benedizione degli ornamenti dell’Addolorata. Si inizierà con un momento di preghiera e la benedizione delle donazioni ricevute, presieduta da Mons. Gaspare Gruppuso – Parroco della Chiesa San Lorenzo Martire Cattedrale di Trapani. Interverranno la Prof.ssa Lina Novara e Don Fabiano Castiglione.

SEGESTA - 61° Giornata mondiale del Teatro. Domenica 26 marzo al parco archeologico di Segesta laboratori per bambini sulle maschere. Ore 10.00 | L’archeologo racconta: il Tempio dorico di Segesta - Biglietti: 7/5 euro - Ore 11.30 | Facciamo finta di... laboratorio per bambini (6-11 anni) con archeologo - Biglietti: 5/4 euro. INFO www.coopculture.it

MARSALA - Marsala, XXIII Stagione Concertistica Accademia L. Van Beethoven: domenica 26 marzo, alle ore 18.00, il duo Zoya Nademlynska - Leonardo Pavia si esibisce in concerto al Teatro Eliodoro Sollima.

ALCAMO - Si conclude la rassegna teatrale dell'Opera dei Pupi curata dall'associazione culturale G. Canino di Alcamo e dal puparo Salvatore Oliveri. L'ultimo spettacolo, "Il gran duello tra il Conte Orlando e l'Imperatore Agricane per l'amore della bella Angelica", si terrà sabato prossimo, il 25 marzo, alle 17:00 presso il Castello dei Conti di Modica. La rassegna teatrale fa parte del programma di spettacoli organizzato dal Museo Internazionale delle Marionette di Palermo e sponsorizzato dall'UNESCO per la tutela e la conservazione delle tradizioni popolari.

ALCAMO - L’Automotoclub Storico Italiano, il prossimo 26 marzo, aprirà la stagione dei raduni primaverili con l’ASI Motoday, una manifestazione diffusa fatta di eventi organizzati dai Club Federati sul territorio nazionale, per Alcamo partecipano “Veteran Car Club Panormus” e “Scuderia del Castello”. L’intento è quello di fare dei veicoli storici uno strumento utile per la scoperta e la valorizzazione del nostro patrimonio artistico-culturale ed anche gastronomico. L’appuntamento è domenica 26 marzo, alle ore 8.30 presso Piazza della Repubblica al Castello di Alcamo.

TRAPANI - Sabato 25 marzo, alle ore 21.30, presso il teatro Don Bosco di Trapani Sergio Vespertino andrà in scena con il suo spettacolo “Sopra un Palazzo” e in replica, la domenica 26 marzo, alle ore 18.30. Tutti gli spettacoli iniziano puntuali. Si consiglia di arrivare in Teatro almeno venti minuti prima dell'inizio dello spettacolo.

L’organizzazione per le tre tappe del tour della provincia di Trapani è dei fratelli Katia e Giuseppe Oddo dell’agenzia Oddo Management.

MARSALA - L’organizzazione di volontariato GIVA (Gruppo Internazionale Volontariato Arcobaleno) compie 15 anni di attività. Per l’occasione organizza domenica 26 marzo, alle ore 9.00 presso il Complesso Monumentale di San Pietro un convegno dal titolo «Il volontariato in Sicilia: una risorsa per la comunità o mera manovalanza?», in collaborazione con il CeSVoP.