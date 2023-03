La Seap-Sigel si reca per la seconda domenica di fila in Lombardia, ma lo deve fare con ben altri risultati

25/03/2023 11:30:00

"Paradossalmente, a causa di difficoltà oggettive, in questo periodo è tanto meglio quando non ci alleniamo. Ormai è da settimane che è cosa impossibile poter contare su ritmi alti in allenamento e abbozzare le diagonali per provare il sestetto - spiega dispiaciuto il coach delle lilibetane - Parte del lavoro non è possibile farlo a causa delle numerose indisponibilità per infortunio. Stiamo vivendo di rendita del lavoro fatto da un mese e mezzo a questa parte. Abbiamo resistito, ma la situazione attuale non so per quanto tempo ce la possiamo trascinare dietro. Detto questo, con sempre meno partite verso la fine del Pool si scende in campo a Lecco assolutamente con l'idea di voler vincere".

La Seap-Sigel Marsala a fronte di un nuovo exploit nella post-season tiene decisamente vivi i giochi-salvezza. La compagine di Buonavita così dopo avere archiviato la pratica Club Italia in una partita animata della durata di quattro frazioni, appronta la seconda trasferta di questo "mini-torneo" recandosi nuovamente in Lombardia, cui la delegazione marsalese è attesa a Lecco nel tardo pomeriggio di oggi. Orocash Picco Lecco, posizionata al quarto posto con 27 punti in Pool Salvezza, è la prossima avversaria delle azzurre domani, domenica 26 marzo con inizio delle operazioni anticipato alle 15.00. Lecco che nello scorso turno, giocato in infrasettimanale, ha avuto ragione al tie-break in casa di Sant'Elia trascinata dalla bocca di fuoco Bracchi (anno di nascita 2002). Altri elementi importanti del roster sono la banda ex Futura Busto Arsizio nonché capitano Serena Zingaro, la palleggiatrice ex Perugia e Cus Torino Rebecca Rimoldi, il libero ex San Giovanni in Marignano Ilaria Bonvicini e la centrale del 2001 scuola Igor Novara e di cui si parla un gran bene, Federica Piacentini. Il team allenato dal riconfermato Gianfranco Milano è tra le squadre che durante la stagione ha inflitto un K.O. alla capolista del girone "A" Itas Trentino. Un successo colto all'andata tra i due totali confronti.Coachsi esprime in questi termini nel pregara:Da casa la copertura del live streaming è ad appannaggio di Volleyball World e la partita sarà trasmessa sul canale YouTube "". Arbitri designati per il match nell'impianto di gioco Centro Sportivo "Al Bione" di Lecco saranno i sigg. Rachela Pristerà di Torino e Paolo Scotti di Cremona.

Emanuele Giacalone