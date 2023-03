I fatti del 28 Marzo: aumentano gli sbarchi, la piazza ferma Netanyahu, è morto Gianni Minà 

28/03/2023 06:48:00

Vediamo i principali fatti di oggi, 28 Marzo 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei giornali.

Ieri sera il premier israeliano Netanyahu ha annunciato al Paese il congelamento della riforma sulla giustizia. Ben-Gvir ha dato l’ok in cambio della creazione di una Guardia Nazionale che farà capo a lui

• Solo negli ultimi quattro giorni sono sbarcati in Italia oltre 6 mila migranti. Egiziani, siriani, pachistani, bengalesi. In Sicilia e in Calabria il sistema di accoglienza è al collasso

• Una delegazione europea, guidata dal commissario Gentiloni, è andata a Tunisi. Bruxelles è pronta a offrire finanziamenti. Ma il regime deve dare garanzie

• Il decreto flussi è andato in overbooking. Il Viminale ha ricevuto più di 240 mila domande a fronte di una disponibilità di 82.705 posti

• Secondo Dagospia, dopo il ribaltone in Forza Italia, la premier vorrebbe melonizzare Rete 4

• I sindaci di 7 città di centrosinistra si incontreranno in videochiamata per trovare una strategia comune sula questione dei figli dei gay

• Gedi ha ricevuto da banca Finint un’offerta finalizzata all’acquisto delle testate del Nord Est. Le parti entreranno ora in negoziazioni in esclusiva. La cessione è prevista per giugno.

• Diffuso l’audio rubato in cui il magnate azero ed ex senatore russo Akhmedov e il produttore musicale Iosif Prigozhin inveiscono contro Putin

• La Russia sostiene di poter spazzar via gli Stati Uniti (e minaccia anche l’Armenia)

• Il principe Harry è tornato a Londra per presenziare all’udienza del processo contro il Daily Mail. Tutti si chiedono: ne approfitterà per incontrerà il padre?

• Humza Yousaf, 37 anni, urdu e musulmano, è stato eletto leader del partito nazionalista scozzese. Oggi verrà confermato primo ministro del governo di Edimburgo

• Nuova giornata di mobilitazione contro la riforma che alza l’età pensionabile in Francia. Ieri a causa degli scioperi anche il Louvre è rimasto chiuso. Si sciopera anche in Germania. Treni, aerei e autobus sono rimasti fermi per chiedere aumenti salariali

• Alfredo Cospito resta in ospedale al 41bis. I tribunali di sorveglianza di Milano e Sassari hanno respinto la richiesta dei domiciliari

• Liliana Cavani riceverà il Leone d’Oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia. Con lei, premiato anche l’attore cinese Tony Leung Chiu-wai

• Juve, l’udienza preliminare del processo per le plusvalenze è stato rinviato al 10 maggio. Una cinquantina di azionisti hanno chiesto di costituirsi parte civile

• Daniele Scardina, alias King Toretto, è uscito dalla terapia intensiva. Sta meglio, proseguirà la riabilitazione in un centro specializzato

• Alessandra De Stefano si è dimessa dalla direzione di Rai Sport. Verrà sostituita da Marco Franzelli

• È morto Gianni Minà, giornalista, storico volto della Rai. Intervistò Maradona, Fidel Castro e Mohammed Alì. Aveva 84 anni

Titoli

Corriere della Sera: Quadruplicati gli sbarchi

la Repubblica: La piazza ferma Netanyahu

La Stampa: Primavera israeliana

Il Sole 24 Ore: Borse e banche, prove di rimbalzo

Avvenire: Accusa d’umanità

Il Messaggero: Commercio, saldi tutto l’anno

Il Giornale: Il buco nell’acqua

Leggo: Piattaforma Superbonus

Qn: Mosca agli Usa: possiamo spazzarvi via

Il Fatto: Il popolo è lucido e blocca il decisore

Libero: Il colore dei figli si sceglie come quello del parquet

La Verità: La rete segreta tra Erdogan e Qatargate

Il Mattino: Più fondi ai medici, la svolta

il Quotidiano del Sud: Il sistema scassato che non si è voluto vedere

il manifesto: Piano Bibi

Domani: Altro che blocco navale, in Italia ci servono molti più immigrati