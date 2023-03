Turismo, il WineSeeSicily in tour per la prima volta a Milano

29/03/2023 10:00:00

Le eccellenze vitivinicole ed enogastronomiche siciliane in vetrina per due giorni a Milano. È tutto pronto per il WineSeeSicily in tour, la rassegna organizzata da Wine Sicily e Vinhood, con il sostegno dell’assessorato regionale al Turismo, in programma dal 14 al 15 aprile negli spazi C30 OneDay Group in viale Cassala 30, e che mette insieme produttori e operatori del settore, wine & food lovers. L’appuntamento è stato presentato venerdì scorso al Padiglione Sicilia dell’Allianz MiCo (Milano Convention Centre) nel corso della manifestazione “Fa la cosa giusta”.



Dopo le prime quattro edizioni organizzate in Sicilia, adesso il WineSeeSicily sbarca nel capoluogo lombardo per far conoscere i prodotti dell'Isola in tutta Italia. Sono circa 30 le cantine selezionate finora per la due giorni milanese, tra cui Salvatore Tamburello, Coppola 1971, Costantino Wines, Tenute Orestiadi, Ba&Co, Terre di Gratia, Cantine Madaudo, Le Sette Aje. Il programma prevede degustazioni, focus tematici e confronti tra operatori del settore. L’apertura al pubblico è prevista dalle ore 17 alle 23.

«I dati - afferma l'assessore regionale al Turismo, Elvira Amata - ci dicono che la Sicilia è tra le mete principali scelte dai turisti per il nostro patrimonio enogastronomico e vitivinicolo. Supportare manifestazioni come questa, quindi, è una scelta strategica non soltanto per valorizzare le eccellenze produttive siciliane, ma anche per promuovere il brand Sicilia fuori dalla regione. Un'occasione straordinaria per far conoscere i percorsi turistici e le bellezze paesaggistiche e culturali che caratterizzano la nostra terra».



Il WineSeeSicily in tour accoglierà i partecipanti coinvolgendoli in una degustazione multiprodotto di vino, birre artigianali e caffè, dopo averli sottoposti al Test del Gusto di Vinhood, un sofisticato algoritmo in grado di suggerire un percorso di assaggi personalizzato. Grazie alla partnership con WeRoad, il tour operator specializzato nell'organizzazione di viaggi di gruppo, il pubblico del WineSeeSicily potrà usufruire anche di sconti dedicati per organizzare il proprio viaggio in Sicilia.

*****

Agricoltura, biodiversità vigneti: mercoledì 29 marzo convegno su Consorzio tutela Vini Doc Sicilia - Prosegue il progetto di "Valorizzazione del germoplasma viticolo - Custodire la biodiversità del Vigneto Sicilia", che ha come obiettivo produrre viti siciliane dotate di certificazione che attesti l’integrità sanitaria e l’identità varietale. Gli aggiornamenti relativi al progetto in corso, promosso e sostenuto dal Consorzio di tutela Vini Doc Sicilia, saranno presentati alla presenza dell'assessore regionale all'Agricoltura, Luca Sammartino, nel corso di un convegno aperto al pubblico mercoledì 29 marzo alle ore 10 all’aula magna della facoltà di Agraria dell'Università di Palermo.

Interverranno, dopo i saluti del direttore del dipartimento di Scienze agrarie dell'Università, Tiziano Caruso, il dirigente generale del dipartimento regionale dell’Agricoltura, Dario Cartabellotta, il presidente Consorzio di tutela vini Doc Sicilia, Antonio Rallo, il dirigente area II Programmazione dipartimento regionale Agricoltura, Vincenzo Pernice, il presidente dell'Accademia italiana della vite e del vino, Rosario Di Lorenzo, il responsabile Certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite del Crea-Ve, Carmelo Zavaglia, e la consulente agronomica del progetto, Lorenza Scianna. Chiuderà i lavori del convegno l'assessore Sammartino, e a seguire alle 12.30 è prevista la visita al centro di conservazione della biodiversità viticola al Vivaio "Federico Paulsen".