Ginnastica: ottime prestazioni al Trofeo Endas per le atlete del Marsala Gym Lab

29/03/2023 21:49:00

La Asd Marsala Gym Lab ha preso parte per la prima volta al Trofeo Endas serie C e D, che si è tenuto un paio di settimane fa al Pala Cardella di Erice in vista della finale del campionato nazionale di ginnastica artistica che si svolgerà a inizio giugno. In pedana più di 75 atlete di diverse fasce d'età provenienti da tutta la provincia che si sono date battaglia nelle diverse categorie in un bellissimo clima di festa e di sport. Oltre sette ore di sport e divertimento sotto il coordinamento di Sergio Pace, presidente provinciale di Endas Trapani, nella struttura di Casa Santa che si appresta ad ospitare il 23 di Aprile la fase successiva del campionato regionale con l'attesa di 500 ginnaste di serie A e B provenienti da tutta Italia.

Nella categoria "Pulcine e Mini pulcine" Serie D, terzo posto per Camilla Pace e secondo posto per Emma Magro; nella categoria" Pulcine e Mini pulcine" Serie C,secondo posto per Juliette Ciaramida. Per le categorie "Giovani, Allieve, Ragazze e Junior" Serie D, gli esercizi alla trave e al corpo libero eseguiti dalle ginnaste della Marsala Gym Lab hanno convinto i giudici i cui punteggi hanno portato ai seguenti risultati: nella categoria "Giovani" Anita Pace e Giada Sparta si piazzano rispettivamente al terzo e al primo posto. Nella categoria "Ragazze" salgono sul podio al terzo posto Asia Vitaggio, al secondo posto Serena De Simone e Benedetta Rallo, al primo posto Margherita Fagarazzi. Nella categoria "Junior" due primi posti per Sara Anca e Aurora Laudicina. Il Trofeo si conclude con la categoria "Allieve" che ha visto sul podio al terzo posto Viola Licari, al secondo posto Federica Rizzo, al primo posto Clara Buffa.

"È stata un'importante giornata all'insegna dello sport e del divertimento, dichiarano i tecnici Simona Galfano e Bruno Tumbarello, le giovani Gymlabine hanno dimostrato grande impegno e tanto entusiasmo nel preparare al meglio questa manifestazione. Siamo grati per i risultati ottenuti e soprattutto per la dedizione che ginnaste e genitori ripongono nell'attività sportiva. E' stato un fine settimana colmo di emozioni forti e di consapevolezze. Ottimi i risultati ottenuti e grande la gioia per lo spirito con cui le ginnaste hanno affrontato la competizione. Siamo fieri dei valori che custodiscono e della bella ginnastica che mostrano in campo gara".

“Queste giornate incarnano i veri valori dello sport. dichiara il presidente regionale di Endas Sicilia Germano Bondì, è un orgoglio vedere così tanti giovani esibirsi in uno sport come la ginnastica artistica, che richiede tanta disciplina, precisione e dedizione. Ed è veramente un privilegio far parte di questo movimento e rappresentarlo nella qualità di presidente regionale. Ringrazio Sergio Pace per aver realizzato questa importante manifestazione e daremo seguito con la tappa regionale e con la finale nazionale Endas 2023”.