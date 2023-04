Venerdì Santo e Pasqua, itinerario e divieti per le processioni a Mazara

06/04/2023 20:40:00

Anche Mazara si prepara alla Pasqua e ai riti religiosi della Settimana Santa. Particolarmente sentite le processioni del Venerdì Santo e il rito dell'Aurora la Domenica di Pasqua.

Venerdì Santo - Per consentire in sicurezza lo svolgimento della processione religiosa del Venerdì Santo che, a partire dalle ore 18 di venerdì 7 aprile con raduno in piazza della Repubblica e partenza dalla Cattedrale raggiungerà piazza Immacolata, il comando della Polizia Municipale ha disposto con propria ordinanza una serie di divieti di fermata e divieti di transito che interessano le strade del percorso della processione.

In particolare la processione attraverserà via Santissimo Salvatore, lungomare Mazzini, via Adria, corso Vittorio Veneto, piazza Alcide De Gasperi, via Franco Maccagnone, via Diaz, piazza Mokarta, via San Giuseppe, via piazza della Repubblica, via Garibaldi e piazza Immacolata per fermarsi nella chiesa di San Calcedonio detta Chiesa del Purgatorio.

Il divieto di fermata e di transito riguarda le strade che fanno parte del percorso della processione e sarà in vigore dalle ore 16,30 alle ore 23.

Processione e Rito dell’Aurora di domenica di Pasqua - Domenica 9 Aprile si svolgerà la tradizionale processione religiosa pasquale dell’Aurora, a cura della Parrocchia Cattedrale, con partenza alle ore 9,30 dalla chiesa del Purgatorio e, dopo tre anni di stop a causa della pandemia, a partire dalle ore 10 in piazza della Repubblica tornerà anche la storica Aurora, vale a dire l’incontro tra le statue del Cristo risorto e della Madonna,. Un evento tradizionale quest’ultimo, organizzato dalle associazioni Pro Loco, Addabbanna Lu Ponti e Vigili del Fuoco in Congedo che verrà preceduto dalle ore 9,30 dall’Annuncio dell’Aurora.

Riepilogando: alle ore 9,30 il gruppo dell’Annuncio dell’Aurora con l’angelo a cavallo, il portatore ed il tamburinaio partiranno da piazza Porta Palermo per raggiungere piazza della Repubblica e transitando da via Veneto, corso Umberto, piazza Mokarta e via San Giuseppe.

Sempre alle ore 9,30 la processione dell’Aurora partirà dalla chiesa di piazza Immacolata, percorrerà piazza Chinea, via Ospedale, piazza Santa Teresa, via Santa Teresa, piazza Plebiscito, via XX Settembre e piazza della Repubblica. Nel frattempo da via San Giuseppe arriverà la statua del Cristo Risorto e alle ore 10, preceduto da un momento di preghiera a cura di don Edoardo Bonacasa, si svolgerà il tradizionale incontro tra le statue del Cristo Risorto e della Madonna con il volo delle colombe e l’accompagnamento della banda musicale cittadina. La processione con le due statue riprenderà nel percorso di ritorno per via San Giuseppe, piazza Mokarta, corso Umberto, via Veneto, via Adria, via Molo Caito, piazzale Quinci, via San Giovanni, via Carmine, via Plebiscito, piazza Plebiscito, via Santa Teresa, piazza Santa Teresa, via Ospedale, piazza Chinea e piazza Immacolata con ritorno nella chiesa di San Calcedonio detta Chiesa del Purgatorio.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza con ordinanza di Pm sono stati istituiti dalle ore 9 i divieti di fermata in piazza Chinea e piazza Immacolata ed i divieti di transito nelle strade interessate al percorso.