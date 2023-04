Due scippatori e uno spacciatore arrestati a Trapani

07/04/2023 12:42:00

Tre le persone arrestate, negli ultimi giorni dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani.



In particolare, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Palermo, a seguito della condanna a oltre 3 anni di reclusione, sono finiti in carcere un ventunenne e un ventitreenne originari di Erice che nel 2019 avevano rapinato due passanti nei pressi delle mura di Tramontana.

Gli operatori della Polizia di Stato hanno anche tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Trapani, un quarantatreenne condannato a due anni di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti che, nel 2020, era stato arrestato nel quartiere San Giuliano, perché trovato in possesso di diverse dosi di droga, tra cui cocaina, crack e hashish.