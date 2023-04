Marsala, ancora una giovane vittima della strada. I particolari

07/04/2023 12:01:00

21,00 - In un Venerdi Santo drammatico per quanto accaduto sulle strade marsalesi, sono confortanti le notizie che arrivano dall'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala.

Sta bene C.C., il 21enne che questa mattina guidava lo scooter Piaggio Beverly che si è scontrato con la Fiat Bravo, in contrada Ventrischi, causando la morte della ventenne Sofia Montalto.

Il giovane motociclista non ha riportato nulla di particolarmente grave, ma è rimasto ricoverato e sotto osservazione da parte dei medici. Questa mattina, intorno alle 11:30, la tragedia con un scontro che si è rivelato fatale per la ragazza che era a bordo dello scooter con il giovane.

17,00 - Una Fiat Bravo ferma di traverso in mezzo alla strada e uno scooter scivolato per centinaia di metri più avanti.

E' terribile la dinamica dell'incidente che ha provocato, questa mattina a Marsala, in contrada Ventrischi, la morte della ventenne Sofia Montalto.

Una manovra per invertire la marcia dell'auto e la toccata all'angolo anteriore sinistro tra la vettura e lo scooter Beverly sul quale viaggiavano Sofia e il ragazzo che lo guidava. E' questa la dinamica alla base dell'incidente al quale, ha contribuito, anche l'alta velocità.

La signora alla guida dell'auto, stava facendo una manovra per invertire la marcia, ed ha svoltato alla sua sinistra, quando è entrata in collisione con lo scooter. Uno scontro non in pieno, ma di striscio. Si vede, infatti, il colore dello scooter lasciato sul parafango bianco della vettura, l'impatto ha fatto saltare il faro anteriore sinistro dell'auto, mentre la moto ha dei danni alla pedana e nella zona posteriore della sella. Sofia, nell'impatto, purtroppo è stata catapultata in aria volando per decine di metri e riportando, cadendo sull'asfalto, le lesioni mortali.

Una volta arrivate sul posto, le ambulanze del 118 hanno soccorso il giovane alla guida dello scooter, trasportandolo in ospedale. Per la sfortunata ragazza non c'è stato nulla da fare. Strazianti le scene all'arrivo della mamma di Sofia e poi del papà Vito. L'uomo stava lavorando fuori Marsala e alcuni parenti sono andati a prenderlo sul posto di lavoro e lo hanno portato sul luogo dell'incidente.

E sul posto, dove giaceva a terra senza vita la giovane Sofia, oltre ai genitori, sono arrivati anche gli zii e i cugini, straziati dal dolore.

14,00 - Due caschi e una scarpa sul ciglio della strada e una pozza di sangue al centro della carreggiata, è quello che rimane dopo i rilievi dell'incidente mortale che questa mattina in contrada ventrischi è costato la vita alla ventenne Sofia Montalto.

E' lei, la giovane vittima del terribile scontro tra un'auto e uno scooter che questa mattina si è verificato in contrada Ventrischi a Marsala. L'ennesimo, di una lunga scia di incidenti mortali che dal 26 marzo, giorno della strage di Custonaci, hanno provocato sulle strade trapanesi ben undici morti.

Sofia si trovava a bordo di uno scooter, Piaggio Beverly, assieme al suo ragazzo, quando si sono scontrati con una Fiat Bravo bianca guidata da una donna che vive nella zona. Lo scooter viaggiava in direzione Marsala, l'auto nel senso opposto. L'impatto ha letteralmente fatto volare la giovane per almeno una trentina di metri finendo sull'asfalto al centro della carreggiata.

Le lesioni riportate sono state fatali. Il giovane, rimasto gravemente ferito, è scivolato assieme allo scooter per almeno 150 metri più avanti. Si trova ricoverato ricoverato all'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala.

Sul posto due pattuglie della squadra infortunistica dei vigili urbani di Marsala che hanno fatto i rilievi dell'incidente, e per regolare il traffico una pattuglia della polizia.

12,30 - E' una ragazza la vittima dell'incidente mortale di oggi a Marsala.

La giovane, che dovrebbe avere all'incirca venti anni, viaggiava a bordo di uno scooter con un altro ragazzo.

I due si sono scontrati con una Fiat Bravo Bianca in uno degli incroci delle strade che, in zona Ventrischi, portano da Via Mazara verso l'interno. Il giovane è rimasto ferito, lei è morta sul colpo.

11,50 - Venerdì di sangue nelle strade di Marsala. Ancora una volta. E' c'è una vittima in un incidente mortale avvenuto nella periferia sud di Marsala, in zona Ventrischi.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11 e 30 di oggi, 7 Aprile 2023. Non si hanno per il momento altre informazioni, dato che i soccorsi sono giunti sul posto da pochi minuti, insieme alle forze dell'ordine.

Altro incidente stradale nei pressi del Pascasino, in Via Falcone a Marsala.

Ancora, un altro incidente, in una giornata di gran traffico, all'altezza della Florio. Ne parliamo qui.

Ma è pesantissimo il bilancio delle vittime della strada a Marsala, e non solo. Giusto una settimana fa è morto in un incidente autonomo in Via Mazara il giovane Manlio Valenti. Ed è ancora vivo in tutta la comunità il dolore per la strage di Custonaci: sei vittime.